Uomini e Donne, la rovinosa caduta di Andrea Nicole, volano insulti

Una puntata incandescente, quella andata in onda oggi, su Canale 5, di Uomini e Donne. Dopo aver visto, ieri, la scelta di Isabella Ricci, che tra petali ed applausi ha lasciato lo studio, oggi ci siamo trovati di fronte a tutt’altra situazione.

Andrea Nicole, come avevamo già letto dalle anticipazioni ha trasgresito le regole del programma, non riferendo che Ciprian si è presentato a casa sua.

Come ricorderete, Andrea Nicole, dopo aver conosciuto svariati ragazzi, ha deciso di concentrarsi su Cipriam ed Alessandro, due tipi molto diversi tra loro. Alessandro, molto presente, premuroso e pieno di attezioni. Ciprian, molto diverso dal rivale, considerando che ha fatto tutto il percorso senza mai darsi troppo.

Per chi segue il porgramma, era scontato, ormai da un pò che la ragazza scegliesse Ciprian ma nessuno pensava che sarebbero arrivati a tanto.

Ricordiamo anche, che la padrona di casa, Maria De Filippi, ha fortemente voluto Andrea Nicole, per il messaggio che poteva dare al pubblico a casa. La ragazza, infatti prima era un ragazzo, Andre, che poi ha voluto intraprendere questa trasformazione. Molte volte, in studio si sono affrontati temi importanti, proprio per la presenza della tronista, che era effettivamente molto amata dal pubblico e dagli opinionisti.

Oggi però, nessuno l’ha acclamata, anzi, Andrea Nicole, è uscita dallo studio tra critiche e giudizi. Maria, fa sedere Alessandro e fa entrare insieme Andrea e Ciprian. La tronista, inizia il suo discorso, raccontando che dopo la scorsa registrazione, lei e Ciprian erano ai ferri corti per una frase poco carina mandatagli dal corteggiatore. La sera, si è ritrovata il ragazzo davanti al portone di casa e lei lo ha fatto entrare. Invece di chiamare la redazione, come sarebbe dovuto accadere per via delle regole del programma, i due hanno passato la notte insieme. Solo la mattina successiva, la ragazza chiama il programma per avvisare dell’accaduto.

Il caos in studio era certo. Alessandro, sentendosi preso in giro, li attacca e gli dice che hanno sbagliato e non hanno avuto rispetto di nessuno. Gianni, che aveva molta stima della tronista, la attacca ferocemente. Le dice che hanno fatto una gran brutta figura e che sono dei falsi e delle brutte persone. Tina si accoda a Gianni. Chi però darà una lettura più distaccata e lucidà sarà, la Queen Mary. Maria infatti, spiega che Andrea poteva semplicemente avvisare dicendo che lo avrebbe scelto senza aspettare la mattina dopo. Dice molto chiaramente che i due, secondo lei, non hanno futuro perchè mentre lei è realmente presa da Ciprian, lui non lo è affatto. Questa sua ipotesi, spiega che nasce dal fatto che lui ha sgito egoisticamente, mettendo lei in questa situazione. Le dice anche che il corteggiatore, è li per visibilità.