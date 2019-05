Uomini e Donne: la lettera di Giulia prima della scelta

Sta per concludersi il percorso a Uomini e Donne di Giulia Cavaglià, venerdì 31 Maggio andrà finalmente in onda in diretta su Canale 5 l’attesissima Scelta della tronista torinese conosciuta già al pubblico per essere stata la “non scelta” di Lorenzo Riccardi.

Nonostante la preferenza da parte del pubblico sia ricaduta sul corteggiatore Giulio Raselli, Manuel Galiano ha saputo far breccia nel cuore di Giulia e questa cosa ha diviso il pubblico in due parti: c’è chi pensa che sceglierà il Raselli e chi il Galiano.

Nel frattempo, a poche ore dalla Scelta, dopo qualche giorno passato in Villa per passare del tempo con entrambi i corteggiatori, Giulia ha rilasciato una lettera sul Megazine di Uomini e Donne parlando delle sue sensazioni provate durante quest’esperienza.

Uomini e Donne, le parole di Giulia prima della scelta

Giulia nella lettera confida di sentirsi molto euforica e nonostante alcuni dubbi, non vede l’ora di vivere la storia d’amore che ha sempre immaginato nella sua mente, confessando di aver paura di ritrovarsi una realtà ben diversa da quella che ha sempre sperato, tuttavia, prova comunque sensazioni positive.

Andando avanti con le sue parole nella lettera, tratta anche l’argomento del “no” dove dichiara: “Anche se dovesse arrivare un ”no”, lo affronterò con Ia consapevolezza di essermi vissuta appieno questo percorso”.

Giulia racconta anche di come per lei sia stata “un’iniezione di autostima” quando la redazione insieme a Maria De Filippi hanno scelto di farla sedere sul Trono nonostante non fosse apprezzata molto dal pubblico.

Uomini e Donne, Giulia ha preso una decisione

Continuando ammette che a questo punto, nonostante provi un affetto enorme per entrambi i corteggiatori, ora sa la “pancia“ dove la spinge ad andare anche se rifarebbe tutto da capo e racconta di come siano felici i genitori che abbia partecipato a quest’esperienza che l’ha aiutata a crescere.

In fine, non sono mancati nemmeno i ringraziamenti finali verso tutti coloro che hanno creduto in lei, ora non resta che aspettare la diretta di Venerdì per scoprire chi sceglierà Giulia tra Manuel e Giulio.