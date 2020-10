Uomini e Donne, la gelosia di Roberta Di Padua per Michele: "Io non mi faccio trattare così"

Nella puntata di “Uomini e Donne” andata in onda venerdì 16 ottobre c’è stato un duro scontro tra Roberta Di Padua e Michele, il cavaliere che ha iniziato una frequentazione anche con Carlotta Savorelli. A centro studio troviamo le due donne sedute di fianco e inizia a parlare Roberta, raccontando che è stata una settimana difficile.

Michele ha scelto di uscire con Carlotta per chiarire la loro posizione questo particolare alla Di Padua non è andato proprio giù. La dama ha precisato che avrebbe accettato qualsiasi altra scusa, ma che Michele le dica che possono vedersi perché lui deve chiarire con un’altra donna, proprio non riesce a farsela andare bene.

U&D, la sfuriata di Roberta Di Padua

Roberta aggredisce verbalmente Michele accusandolo di non essere stato presente con lei e di averle preferito Carlotta. La Di Padua dice di essere stanca di uomini che sanno solo parlare e non aggiungono i fatti alle belle parole. La sua delusione è davvero evidente e Michele sembra essere sorpreso da questa sua reazione.

Carlotta, poi, racconta di essere uscita con Michele la sera precedente e di essere stata benissimo con lui. Una serata in totale serenità e scioltezza, passata a ridere e scherzare senza però, come ha voluto sapere interessato Gianni Sperti, alcun momento intimo né alcun bacio. Questo perché Carlotta ha capito che lei dà un peso diverso ai baci e finché questi due pesi non saranno vicini, non crede che il bacio ci sarà.

Intanto Roberta assiste al loro confronto sempre più sconsolata e alla fine, dopo che Michele sceglie di uscire con Carlotta la sera stessa, lei si alza e decide di fermarsi lì. Alla domanda di Maria che le chiede se la sua decisione è definitiva, risponde che al momento è talmente arrabbiata che non ha un quadro chiaro della situazione e si riserva la possibilità di rispondere in un altro momento. Vedremo nelle prossime registrazioni come andranno le cose tra loro tre.