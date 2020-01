Uomini e Donne, la frase di Gianni Sperti lascia tutti senza parole: "Ti meriti di meglio!"

Giulio Raselli ha scelto Giulia d’Urso. A Uomini e Donne è nata una nuova coppia. Tutto potrebbe essere stato rose e fiori se non fosse per la diatriba con l’altra corteggiatrice Giovanna. Quest’ultima, osannata dal pubblico e da Gianni Sperti, non ha avuto voglia di ascoltare le motivazioni della sua ‘non scelta’ ed ha preferito andar via. In quel momento, Giulio Raselli le ha fatto notare una cosa ben precisa: “Come sempre riesci a screditare tutto. Sei una persona che non riesce a vedere il buono nelle cose.”

Prima di questo scontro finale, Gianni aveva evidenziato un punto cruciale: “Giovanna sei una ragazza eccezionale, spero che Giulio non ti scelga così ti scansi un fosso. Ti meriti di meglio.” Queste parole sono state interpretate male dal tronista che ha puntualizzato sull’atteggiamento dell’opinionista ed ha fatto notare un modo di comportarsi non propriamente delicato del momento.

Nella puntata, rigorosamente in diretta, Giovanna e Giulia hanno avuto modo di vedere le ultime esterne col bel Giulio e, mentre la corteggiatrice dagli occhi color ghiaccio era supportata da Sperti, per la scelta di Raselli non è tardato ad arrivare il tifo di Tina Cipollari. Insomma, opinionisti divisi nell’interpretazione del percorso di Giulio che è stato, a detta di molti, scritto sin dall’inizio per il suo grande affiatamento con Giulia. Una cosa è certa, viva l’amore e viva le scelte di cuore.

Grande sostenitore di Giovanna

Se la scelta di Giulio Raselli è ricaduta su Giulia, c’è da dire che la bella Giovanna ha ricevuto il grande supporto da parte di Gianni Sperti. Quest’ultimo, più volte, ha manifestato la volontà di vedere al fianco della ragazza un uomo che la ami per la luce del suo immenso cuore.

Ovviamente, a questo punto, c’è chi ipotizza di vederla sul trono quanto prima. Se così fosse, il caro Sperti avrà la sua pupilla da proteggere alla quale consigliare l’uomo perfetto.