Uomini e Donne, la finta scelta di Lorenzo Ricciardi crea una rivolta: il web furioso con la redazione

“Lorenzo oggi farà la sua scelta“, o almeno così era scritto sul mega schermo alle spalle dei tronisti. Le cose non sono andate proprio come tutti si aspettavano, infatti l’inusuale tronista ha deciso di fare sì una scelta, ma era tutta una messinscena che ha provocato malumori e critiche nel pubblico in studio e sul web.

Che Lorenzo fosse un tronista sui generis era chiaro a tutti, ma che si spingesse a certi livelli nessuno se lo sarebbe immaginato. Quello a cui il pubblico di “Uomini e Donne” ha assistito nella puntata andata in onda il 24 gennaio, non era mai avvenuto nella storia del programma. Una scelta non-scelta in poche parole: le sedie rosse c’erano, ma niente petali e niente bacio appassionato finale.

La scelta “non-scelta” di Lorenzo Riccardi

Così Riccardi ha messo alla prova le sue corteggiatrici, Giulia Cavaglia e Claudia Dionigi, ree di aver dichiarato nelle puntate scorse che sarebbero state entrambe un “no”, e allora il ragazzo ha voluto constatare se quelle forti e decise affermazioni rispecchiassero la verità: tutte e due, invece, ignare di ciò che stavano affrontando, hanno accettato di uscire con Lorenzo. La delusione, una volta saputa la verità, è stata devastante.

Soprattutto Claudia ha accusato il colpo, il suo “sì” è stato sentito e voluto e il suo entusiasmo era evidente, tanto da far sentire in colpa anche il glaciale Lorenzo che, alla fine, le ha anche chiesto scusa e lei, pur con tanta rabbia in corpo, ha deciso di sedersi e andare avanti. Altro discorso per Giulia, anche lei ferita e delusa, ma non sembrava per niente convinta del suo “si”e lei stessa ha affermato che accettava di uscire con lui solo per vedere come sarebbero andate le cose, visto e considerato il tempo che aveva “speso” in questa conoscenza. Lei non si è seduta e ha voluto abbandonare il programma.

Lorenzo, dopo l’uscita di Giulia, ha abbracciato Claudia e, tornando a sedersi sul trono, ha pronunciato una frase che ha fatto intendere l’intenzione di voler riportare Giulia in studio: “Una l’abbiamo recuperata, e ora con l’altra?“.

Il web non apprezza la finta scelta di Lorenzo

Il web è rimasto a bocca aperta davanti a questa decisione del tronista, tanto insolita quanto crudele. E’ vero che a lui tutto è concesso, ma questa volta in molti pensano che la redazione non avrebbe dovuto accontentarlo in questo suo capriccio: “Ride solo lui, uno dei momenti più brutti della trasmissione. Lorenzo ridicolo e pure la redazione che lo asseconda” e ancora: “La finta scelta è quanto di peggio ti possa capitare“.

Alcuni utenti si rivolgono proprio a Lorenzo, incolpandolo totalmente per questa finta scelta, considerandolo un gesto troppo cattivo, seppur le sue corteggiatrici gli avevano promesso un “no”, ma questo sempre in conseguenza ai suoi atteggiamenti considerati sbagliati: “Spero che ti dicono di no le donne non si trattano così sei troppo arrogante“.