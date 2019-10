Uomini e Donne, la Cipollari furiosa contro Er Faina: lui le risponde con un video e pubblica la chat con suo figlio

Tra Tina Cipollari e Damiano Coccia, in arte Er Faina, sono volate parole pesanti durante la puntata di “Uomini e Donne“, quando lo youtuber è stato invitato per commentare la sua partecipazione a Temptation Island Vip.

Subito gli animi si sono scaldati: Tina inveisce contro il ragazzo reo, secondo le sue parole, di aver insultato non solo lei, ma anche il figlio durante un video – risalente a 4 anni fa – nel suo canale YouTube. L’offesa – se davvero ci fosse stata, visto che Er Faina ha più volte ripetuto che non ha mai pronunciato quelle parole – sarebbe davvero grave, in pratica avrebbe definito il figlio della Cipollari “figlio di pu****a“.

E’ stato necessario anche l’intervento di Maria De Filippi per evitare uno scontro fisico tra Tina e Coccia, infatti l’opinionista si è lzata dalla sua postazione e si è diretta verso di lui arrivando ad un confronto molto ravvicinato. In trasmissione Er Faina ha chiesto scusa al figlio della Cipollari – ma non a lei – e sembrava che la questione fosse finita: così non è stato.

Uomini e Donne, il video pubblicato e le conversazioni con il figlio di Tina Cipollari

Poche ore dopo la messa in onda, Er Faina ha pubblicato un video nel quale riprendeva il discorso iniziato in trasmissione e ribadiva il suo pensiero, con toni ben diversi da quelli utilizzati negli studi di Canale 5. Coccia, sentendosi completamente a suo agio nel suo habitat naturale, puntualizza: “Tina perché hai dovuto tirare in mezzo tuo figlio, perché??? (…) se mi avessi attaccato sulla critica che ti ho fatto, magari ne avremmo discusso“.

Er Faina ha chiesto scusa al figlio della Cipollari, ma non ha nessuna intenzione di chiedere perdono a Tina e spiega il motivo: “Non penso che tu sia andata dalle mamme o dai figli della gente che hai insultato in 30 anni de’ Uomini e Donne, quando c’andrai forse, e dico forse, allora lì se metteremo a sede’ io e te“. Inoltre, ha deciso di pubblicare le conversazioni private tra lui e il figlio della Cipollari per cercare di dimostrare che non ha rivolto alcun insulto al ragazzino. Insomma sembra proprio che la questione tra i due sia tutt’altro che risolta, vediamo se la Cipollari deciderà di continuare la bagarre o fermerà qui la questione.