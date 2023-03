Nell’ultima puntata di Uomini e Donne, la conduttrice Maria De Filippi ha avuto un momento di ilarità che ha divertito il pubblico in studio e i telespettatori a casa.

Mentre parlava della situazione tra Gemma Galgani e il suo corteggiatore Silvio, Maria ha rivelato che la Galgani ha ricevuto una proposta scioccante. Nel presentare l’uscita Maria parla di “parole che la turbano“. Tina, una delle opinioniste del programma, ha fatto una battuta che ha fatto scoppiare tutti in risate, compresa la stessa Maria che non è riuscita a trattenersi ed è caduta a terra. La risposta di Tina a Maria è stata: “fammela vedere“.

Dopo essersi rialzata, la conduttrice ha continuato a ridere per qualche istante, mentre gli altri presenti in studio cercavano di riprendere il controllo della situazione. La puntata si è poi focalizzata sulla relazione tra Gemma e Silvio, che non sta procedendo nel modo migliore a causa del solito problema della mancanza di romanticismo da parte del cavaliere. In questo contesto, la battuta di Tina ha fatto da sfogo alla tensione accumulata, suscitando un momento di allegria.

Gemma Galgani e Silvio al centro delle polemiche: opinionisti attaccano la dama

La puntata è continuata con un approfondimento sulla storia tra Gemma e Silvio, con riferimenti anche all’ex corteggiatore Giorgio. Non sono mancate le polemiche e gli attacchi di Tina nei confronti della Galgani, che ha cercato di difendersi dalle critiche.

In sintesi, l’ultima puntata di Uomini e Donne ha regalato un momento di spensieratezza grazie alla battuta di Tina che ha fatto ridere tutti in studio, compresa la conduttrice Maria De Filippi che non è riuscita a trattenersi ed è caduta a terra. La puntata si è poi concentrata sulla difficile situazione tra Gemma Galgani e il suo corteggiatore Silvio, con polemiche e attacchi da parte delle opinioniste del programma.