Uomini e Donne, Katia Fanelli pronta per un trono fotonico

Katia Fanelli sembra trovarsi del tutto a suo agio davanti alle telecamere, tanto che ha deciso di continuare la sua strada nel mondo dello spettacolo. Così, archiviata la sua esperienza a Temptation Island, ora punta il trono di “Uomini e Donne”, in partenza con la nuova edizione il prossimo settembre.

Questo è quello che ha dichiarato sulle pagine del settimanale “Chi“, diretto da Alfonso Signorini, dopo aver fatto sapere che presto partirà per una vacanza nella meravigliosa Mykonos, ma non per cercare l’amore: “Anche perché, se dovesse accadere, c’è un luogo magico dove mi piacerebbe incontrare un uomo, l’uomo dei sogni: Uomini e Donne“, ha precisato Katia.

L’esuberante ragazza che ha tenuto banco nelle feste a tema organizzate da Tezenis nel villaggio delle fidanzate in Sardegna, grazie ai suoi indimenticabili balletti che hanno costretto Filippo Bisciglia a precisare che Katia è completamente astemia – visto e considerato il fatto che poteva sorgere il dubbio di una euforia dovuta all’alcool – ora è pronta a rimettersi in gioco per trovare l’amore, dopo la rovinosa fine della sua storia d’amore con Vittorio Collina.

Uomini e Donne, Katia Fanelli pronta per sedersi sul trono rosso: provino già fatto!

Per dimostrare che fa sul serio, ha precisato di aver fatto il provino per poter partecipare al programma di Maria De Filippi: “Già fatto: diciamo che qualcosa nell’aria già c’è! Se dovesse succedere, ne sarei felice perché io credo nel programma dei sentimenti”, e continua affermando che come “Temptation Island” le ha salvato la vita e aperto gli occhi, potrebbe succedere qualcosa di bello anche a “Uomini e Donne”.

Senza dubbio ne vedremo delle belle se davvero la bionda fotonica si dovesse sedere sul trono rosso più famoso della televisione e molto probabilmente lo staff del programma non si farà scappare un personaggio così coinvolgente che promette scintille.

Lei stessa si auto promuove durante l’intervista, sicura di avere doti che non sono passate inosservate, nel bene e nel male: “Mi ha visto? A parte le labbra rifatte, ho un fisichino niente male, sono logorroica e con me non ci si annoia mai. Vesto divinamente, ho un make-up pazzesco e piaccio oggi più di ieri. Tutto questo io lo traduco con un solo concetto: sono fotonica, preparatevi che questo sarà il mio anno e non vi libererete di me”, promessa o minaccia? Staremo a vedere se riuscirà a trovare un “manzo” – così come chiamava i bei tentatori nel villaggio – tutto per lei!