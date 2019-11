Uomini e Donne, Jamie e Moreno passano la notte insieme. La De Filippi: "Se fosse stata italiana…"

Nella puntata del trono over di “Uomini e Donne” andata in onda martedì 19 novembre, abbiamo assistito ad un duro confronto tra due nuovi partecipanti, Jamie e Moreno. Tutto ha inizio quando il cavaliere si siede a centro studio e all’improvviso prende la parola la dama seduta nel parterre femminile.

La bella parrucchiera di La Spezia rivela di aver passato una notte di passione con Moreno: “Diceva che lui usciva solo con una donna. Io e Moreno abbiamo passato una notte insieme e il giorno dopo era freddo e gelato”, per tutta risposta il cavaliere da una versione completamente opposta della storia: “Ti ho sempre detto che avrei voluto vedere altre donne. Lunedì ti chiamo e sparisci”.

Uomini e Donne, trono over: la storia di Jamie e Moreno crea discussioni in studio

Dopo questa intro, si scende nei particolari ed emerge che l’incontro passionale sarebbe avvenuto al terzo incontro, dopo che Moreno – secondo le parole di Jamie che si è beccata anche della “donna leggera” – durante gli altri appuntamenti le aveva ripetutamente chiesto di salire in camera. Moreno alla fine sbotta: “A me non è mai successo, è capitato solo con te. La terza sera siamo andati in camera insieme, ma non te l’ho chiesto io”, provocando la reazione di Sperti che sottolinea ironicamente: “L’hai fatto per beneficenza”.

Jamie spiega che il suo successivo allontanamento è stato provocato dal fatto che Moreno le ha confessato che stava sentendo un’altra donna, mentre Moreno sostiene che nel momento in cui le ha rivelato di sentirsi con Diana, non era nemmeno sicuro che ci sarebbe uscito. Continua così lo scontro tra i due che finisce per coinvolgere gran parte del parterre sia maschile che femminile.

Trono over, l’intervento di Maria De Filippi

Anche gli opinionisti dicono la loro a tal proposito, Tina pensa che tutti i cavalieri che stanno attaccando Moreno abbiano avuto anche loro stessi delle storie durate una notte e ora danno addosso al malcapitato di turno. Mentre Gianni mette l’accento sul fatto che ci si può benissimo comportare così tra adulti consenzienti, ma si dovrebbero moderare i termini e i modi nel rapportarsi con una signora.

Infine, anche la padrona di casa ha voluto dire la sua e lo fa con un commento che è destinato a far discutere. In pratica Queen Mary chiede a Jamie di che nazionalità sia e quando la donna dichiara di essere australiana, conclude convinta: “Per quello che l’ha detto, se fosse stata un’italiana avrebbe fatto finta di niente” e Tina rimarca che nel parterre ci saranno molte donne che si sono comportate come Jamie ma non lo dicono. La De Filippi allora spiega che non lo dicono perché ci sono uomini come Giuseppe – il cavaliere che poco prima aveva affermato che Jamie non doveva concedersi così in fretta – che le convincono di aver sbagliato e quindi tacciono.