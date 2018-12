Uomini e Donne, Ivan Gonzalez racconta la sua infanzia.Tina Cipollari si commuove ma attacca Teresa Langella

La puntata del trono Classico di Uomini e Donne andata in onda oggi 20 dicembre 2018 ha commosso non solo i telespettatori a casa ma anche l’opinionista Tina Cipollari. Questo perchè il tronista Ivan Gonzalez ha raccontato il suo dramma vissuto quando era solamente un bambino dopo aver visto un messaggio da parte dell’amata nonna.

La showgirl Valeria Marini che, come ben sappiamo, è stata arruolata dalla padrona di casa Queen Mary per preparare la festa di fidanzamento di Ivan e Andrea, ha incontrato la nonna del tronista spagnolo per chiederle informazioni proprio sul nipote. Ivan infatti è cresciuto proprio con i nonni e prova molto affetto per loro tanto che lo stesso, in lacrime durane l’esterna con Sonia, ha spiegato i suoi sentimenti.

Anche Tina Cipollari, dopo aver visto il filmato e la sintonia con la corteggiatrice, ha voluto far sentire la propria vicinanza al Gonzalez e, con gli occhi lucidi ha rivelato “Non faccio che piangere. Ivan la tua storia mi ha colpita e ti auguro di avere il meglio da questa vita. E’ stato terribile ciò che hai vissuto da bambino”. Teresa Langella è rimasta altresì molto emozionata nel vedere le lacrime di Ivan ma per quanto riguarda il suo percorso, non riesce a convincere del tutto la Vamp di Viterbo.

Questo perchè anche oggi con il corteggiatore Andrea Dal Corso sono continuati i botta e risposta in merito alla poca sincerità del ragazzo veneto che, nonostante tutto, non riesce a dimostrare di tenere veramente a lei. Teresa invece sembra essere molto presa da Kevin e proprio per questo la stessa Tina Cipollari ha voluto dire la sua in merito.

“Quando dici che ti senti più a tuo agio con Kevin ti riferivi ad Andrea. E’ ovvio sia così” ha infatti chiosato l’opinionista mentre la tronista napoletana, visibilmente infastidita, ha cercato in tutti i modi di rimediare alle sue parole.