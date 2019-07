Uomini e Donne, in arrivo uno speciale estivo: tutta la verità su Giulia, Manuel, Angela e Alessio

In questo ultimo periodo ha tenuto banco il gossip che ha visto naufragare le storie delle ex troniste Angela Nasti e Giulia Cavaglià. Appena fuori dalla trasmissione, infatti, le due coppie si sono sfasciate e i motivi di queste rotture sono tutt’altro che chiariti.

Proprio per questo motivo la redazione di “Uomini e Donne” non si sono lasciati sfuggire l’occasione di fare chiarezza una volta per tutte e accontentare la curiosità degli affezionati al programma che, per la loro gioia, non dovranno attendere settembre e l’inizio di una nuova stagione.

Uomini e Donne, speciale in arrivo su Witty Tv

A darne l’annuncio è stata proprio Raffaella Mennoia che, fin dalla giornata di ieri 21 luglio, aveva anticipato che ci sarebbero state grandi novità in arrivo. Così il braccio destro di Maria De Filippi, ha voluto svelare la natura del suo spoiler: “Sono molte le voci che riguardano la rottura tra Angela e Alessio e Giulia e Manuel. Proprio per questo abbiamo deciso di fare chiarezza parlando con i diretti interessati. Saranno loro a raccontare come sono andate veramente le cose”.

Un regalone fatto ai telespettatori che non vedono l’ora di sentire dai diretti interessati come sono andate realmente le cose, visto che molte sono state le insinuazioni, le smentite e le accuse rivolte ai protagonisti di queste vicende. Vedremo, quindi, se il tradimento di Manuel nei confronti di Giulia ci sia stato davvero stato, e se dietro la scelta di Angela di chiudere con Alessio ci siano interessi di altra natura.

La sorella dell’influencer Chiara Nasti, è stata accusata infatti di aver tenuto un comportamento simile a quello di Sara Affi Fella e, in questi giorni, sembra aver già voltato pagina con il calciatore Kevin Bonifazi. Le puntate, però, non saranno trasmesse su Canale 5, bensì sul canale televisivo online Witty Tv a partire dal prossimo venerdì, 26 luglio.