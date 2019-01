Uomini e Donne, il tronista Ivan Gonzalez nei guai: il web chiede provvedimenti immediati

Nell’ultima registrazione del trono classico di “Uomini e Donne“, avvenuta il 26 gennaio scorso, il tronista spagnolo Ivan Gonzalez si è reso protagonista di alcuni atteggiamenti che lo hanno messo al centro di un’aspra polemica sul web. Ricordiamo, per chi non lo sapesse, che il ragazzo non è digiuno di scandali, infatti nella versione spagnola del programma ha infranto le regole frequentando una tronista di nascosto.

Dopo questo scandalo, Gonzalez approdò alla versione spagnola de “L’Isola dei Famosi”, per poi arrivare in Italia e farsi conoscere al pubblico grazie alla sua partecipazione a “Temptation Island Vip“, durante il quale è stato il tentatore di Valeria Marini. Lo spagnolo è stato accolto con grande calore e affetto dal pubblico italiano, ma sembra aver commesso un passo falso che potrebbe costargli caro.

Durante l’ultima registrazione del trono classico – grazie alle anticipazioni de “Il Vicolo delle News” – Ivan è stato colto da un momento di rabbia e livore verso le sue corteggiatrici. Quello che ha scatenato l’ira del tronista è stato il fatto che le sue due pretendenti non lo abbiano chiamato – attraverso la redazione di “Uomini e Donne” – per augurargli un buon compleanno.

Gonzalez è stato ferito da questa mancanza di interesse verso di lui, soprattutto perché – ha tenuto a precisare – non ha nessun parente qui in Italia e quel gesto che non è mai arrivato, lo avrebbe fatto sentire un po’ più a casa e amato. Invece nulla! E fin qua in tanti hanno dato ragione al tronista, se nonché la situazione gli è sfuggita di mano e sono arrivate parole pesanti ed esagerate.

Ivan esagera con le parole e il web vuole provvedimenti

Ivan, preso da un momento di “ira funesta“, si è rivolto alle sue corteggiatrici in questi termini: “Sapete che c’è? Voi siete due belle ragazze ma siete due persone di me**a” , dopo che l’opinionista Gianni Sperti lo aveva difeso, capendo la sua delusione.

Ma questi termini, rivolti a due ragazze lì per corteggiarlo, non sono per nulla piaciuti al pubblico e al web che ha chiesto a gran voce di prendere dei provvedimenti contro il tronista e di non lasciarlo impunito per queste gravi affermazioni. Vedremo se la redazione deciderà di accontentare questa sete di giustizia e, almeno, rimproverare Ivan per ciò che ha detto.