Uomini e Donne, il riassunto della scelta di Luigi Mastroianni

Come ci rivelavano le anticipazioni, il tronista Luigi Mastroianni ha scelto Irene Capuano. I telespettatori hanno potuto vedere la sua decisione durante lo speciale di “Uomini e Donne” andata in onda su Canale 5 nella giornata del 1° marzo. Nella stessa puntata i fan assistono anche alla scelta dello spagnolo Ivan Gonzalez.

Il primo ad arrivare in villa è proprio Luigi Mastroianni, che da “narratore”, fa subito riferimento a Sara Affi Fella. Rivela, come ben sanno i telespettatori di Canale 5, di essere stato deluso dalla “doppia vita” dell’ex tronista di “Uomini e Donne” e per questo motivo ha fatto fatica a fidarsi sin da subito delle sue corteggiatrici.

La scelta di Luigi Mastroianni

La trasmissione inizia con la sorpresa di Irene al suo tronista, mentre Valentina Galli assiste in diretta attraverso i monitor della villa. I due però iniziano a litigare, poiché Luigi Mastroianni, seppure si ritrova Irene dinanzi a lui, continua a tessere le lodi all’altra corteggiatrice. Il siciliano decide quindi di portare in spa Valentina, ma quest’ultima neanche qui decide di baciarlo.

In seguito all’incontro con Salvo, suo fratello, che esprime la sua preferenza per Valentina, arriva la gag di Tina Cipollari. L’opinionista di “Uomini e Donne” infatti si presenta dinanzi a Luigi Mastroianni come “il fantasma del castello”. Il siparietto, in realtà, serve a sciogliere in parte la tensione che lo soffoca prima della sua grande decisione.

Mentre la sala si sta popolando, Luigi Mastroianni comunica a Valentina che non uscirà con lei dalla trasmissione. La dama, con grande delusione, pensa che si tratti di una scelta “comoda”: “Non lo vedo convinto e non capisco come possa essere così confuso visto che siamo completamente diverse. Vedremo quanto durano”.

Irene, dopo più di venti minuti, decide di presentarsi alla festa, e gli comunica il suo “sì”. Luigi Mastoianni, con molta emozione, prima la bacia e poi dichiara: “Abbiamo sbagliato tanto entrambi. Io non sono ancora un uomo, tu non sei ancora una donna, però, se ti va, cresceremo insieme”.