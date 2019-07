Uomini e Donne, il primo papabile tronista acclamato dal web

Mancano due mesi alla prossima edizione di Uomini e Donne e circolano i primi nomi dei papabili tronisti. In primis, il candidato numero uno sembrerebbe essere Alessio Campoli. Ebbene sì, il ragazzo venne scelto da Angela Nasti ma la loro relazione è durata quanto un gatto in tangenziale.

Alessio ha ricevuto tanto affetto sui social network, in particolare su Instagram. Ma perché la relazione con Baby Nasti è terminata subito? I motivi sarebbero riconducibili al fatto che forse, la sorella minore di Chiara, non avrebbe mai provato un reale interesse per il bel Campoli. L’unico modo per uscirne al meglio dalla trasmissione sarebbe stato proprio quello di effettuare una scelta quantomeno credibile.

Ritornando al discorso legato ad Alessio, anche sua madre sui social avrebbe manifestato solidarietà per il figlio ed auspica che, la redazione di Uomini e Donne, possa dargli la visibilità e la possibilità di cercare l’amore con l’esperienza sul trono. Per ora non ci sono ufficialità ma, qualora Maria e i suoi collaboratori dovessero dargli questa chance, il pubblico ne sarebbe molto felice.

Niente Mattia, solo Kevin

La storia tra Angela Nasti e Alessio Campoli è già finita. Anzi sarebbe meglio dire che non è mai iniziata. L’ex tronista, dopo aver lasciato il programma di Maria De Filippi scegliendo il bel moro, lo avrebbe mollato dopo pochi giorni per scappare ad Ibiza con parenti ed amici. Secondo le ultime news, Baby Nasti, avrebbe già archiviato la parentesi Uomini e Donne ed avrebbe colmato le lacune sentimentali con un calciatore di Serie A.

Stiamo parlando del difensore Kevin Bonifazi con il quale, Angela, ha pubblicato dei post su Instagram. Smentite quindi le voci che avrebbero voluto la Nasti Jr. al fianco del suo ex fidanzato, nonché ex tronista, Mattia Marciano. Nei prossimi giorni sicuramente ne sapremo di più dei nuovi risvolti.