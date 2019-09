Uomini e Donne, il look di Tina Cipollari totalmente rinnovato: l’entusiasmo dei fan

Grande attesa per l’inizio della nuova edizione di “Uomini e Donne“, i fan sono in trepida attesa di sapere cosa hanno combinato dame e cavalieri dopo che si sono spente le luci nello studio del programma lo scorso giugno. Il 16 settembre inizieranno di nuovo le puntate del trono over e, nei giorni successivi, del trono classico.

Grazie alle anticipazioni rilasciate anche dal sito “ilvicolodellenews.it” riusciamo a carpire alcune informazioni circa le vicissitudini amorose dei protagonisti, ma un particolare preciso ha colpito chi ha assistito in studio alle registrazioni delle puntate.

Uomini e Donne, ecco il nuovo look di Tina Cipollari

La bionda opinionista Tina Cipollari è tornata negli studi di Canale 5 con la sua solita grinta, ma il suo look è totalmente cambiato. Nelle prime foto delle registrazioni che giungono in anteprima, infatti, vediamo la Cipollari con un taglio di capelli totalmente rinnovato.

I ben informati reputano che questo radicale cambio di look sia opera di Federico Fashion Style, il famoso parrucchiere dei Vip che ha un programma tutto suo su Real Time intitolato “Il Salone delle Meraviglie“. A quanto pare il famoso parrucchiere ha migliorato – e non poco – l’immagine della Cipollari che sta ricevendo molti consensi sul web.

Ritroviamo, quindi, Tina con capelli molto più lunghi e folti – non si sa se grazie all’applicazione di extension – e un trucco che le dona particolarmente. In tanti pensano che questa trasformazione sia da imputare anche alla situazione sentimentale di Tina, particolarmente felice accanto al suo fidanzato Vincenzo Ferrara.

Una cosa è certa, anche se la Cipollari è cambiata notevolmente nell’aspetto fisico, il suo carattere rimane sempre peperino e anche nella nuova stagione di “Uomini e Donne” promette scintille. I fan della trasmissione hanno notato un cambiamento anche per Gianni Sperti, ma i commenti che sono arrivati non sembrano approvare fino in fondo questa sua nuova immagine: “Gianni sempre più uomo gatto“.