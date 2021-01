Uomini e Donne, il duro confronto tra Riccardo e Ida: "Non ha mai fatto l’amore con me"

Nella puntata di “Uomini e Donne” andata in onda oggi 11 gennaio, abbiamo assistito ad un forte scontro tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano. Il cavaliere, tornato in trasmissione di recente, aveva raccontato gli ultimi mesi vissuti con la Platano e alcune sue affermazioni hanno mandato su tutte le furie la donna che dapprima ha fatto recapitare a Riccardo direttamente in trasmissione l’anello di fidanzamento insieme ad una lettera, e oggi ha deciso di intervenire di persona per mettere in chiaro la sua posizione.

Subito i toni si sono alzati e lo scontro è stato inevitabile. Ida, visibilmente alterata, ha precisato che Guarnieri non si doveva permettere di raccontare una versione dei fatti tutta sua che non corrisponde alla verità. Per questo ha preso la decisione di intervenire di persona per far capire meglio come sono andate le cose.

Il duro scontro tra Ida e Riccardo

Ida racconta che nel periodo del lockdown durante il quale hanno convissuto a casa sua, Riccardo è stato del tutto assente e non si è sentita per niente desiderata: “Hai fatto l’amore con me solo due volte in due mesi“. A questo punto Guarnieri, ferito nell’orgoglio, ha sbottato e ha inveito contro l’ex dama rimproverandole di non aver mai provato interesse per lui, di essere sempre stata fredda e distaccata.

Il cavaliere non è riuscito a trattenere la rabbia e ha inveito contro Ida rimproverandole il gesto dell’anello e il fatto che fosse tornata in studio solo perché interessata ad un po’ di visibilità: “Le telecamere per te si sono riaccese. Sei contenta? Il gesto dell’anello è stato squallido, vergognati”. Da qui, un’escalation di insulti e recriminazioni che hanno portato la Platano a concludere: “Lui è un narcisista. non vuole una famiglia. Si è nutrito del mio amore. Io non gli ho mai mancato di rispetto. Come faccio a stare con un uomo che dice di amarmi e non fa l’amore con me? Mi dispiace solo di averti fatto conoscere mio figlio”.

Vedendo che il confronto non stava portando a nulla, ma era solo fine a se stesso, Maria De Filippi è intervenuta cercando di far capire ad entrambi che buttarsi addosso quei vecchi livori non serviva a niente e a nessuno. Ha poi consigliato a entrambi di chiudere la discussione, e così è stato.