Uomini e Donne, il desiderio di Barbara De Santi: "Voglio ritornare per incontrare un ragazzo più giovane di me"

Negli ultimi mesi Barbara De Santi ha fatto parlare di sé grazie al libro “Fare l’amore come una escort“. ove ripercorre la sua vita senza filtri e riflette sul rapporto uomo-donna, raccontando in maniera originale gli episodi salienti che l’hanno resa quella che abbiamo conosciuto in TV.

La dama ha dovuto forzatamente abbandonare gli studi di “Uomini e Donne” prima della chiusura a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus. Intervistata dal settimanale della trasmissione, si dichiara pronta a ritornare nuovamente sotto ai riflettori di Canale 5, poiché il suo scopo resta quello di trovare il vero amore.

Le parole di Barbara De Santi

Oltre a svelare il suo desiderio di tornare in televisione, la De Santi rivela di non essere spaventata della differenza di età in amore: “A settembre mi piacerebbe tanto tornare perché sono davvero curiosa del nuovo format che mischia Over e Classico e chissà magari se non incontri un ragazzo giovane interessato a me. […] Io non starei mai con un uomo che possa essere mio padre o mio figlio, ma non avrei problemi a stare con una persona di dieci o quindici anni più giovane o più grande di me”.

Poche settimane prima dello scoppio della quarantena a causa del Covid-19 la dama stava iniziando a frequentarsi con un cavaliere di nome Rosario. Purtroppo le cose non sono andate nel modo giusto dato che, come detto dalla De Santi in questa intervista, una volta finito il periodo del lockdown non si è fatto più sentire. Esclude invece una sua partecipazione a “Temptation Island“, poiché quando si sente innamorata di una persona difficilmente riesce a stargli lontano per tutto quel tempo.

Nelle ultime battute della sua intervista parla del suo libro, mostrandosi molto entusiasta per come l’hanno accolto i suoi lettori: “La cosa che mi fa più piacere è che i lettori vedano me in quelle pagine”.