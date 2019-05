Uomini e Donne, Ida si scaglia contro Roberta. Tina Cipollari la difende: "Lei non c’entra niente!"

Martedì 28 maggio è andata in onda l’ultima puntata di “Uomini e Donne“, prima della consueta pausa estiva. Il trono over tornerà su Canale 5 a settembre e il finale di stagione ha visto protagonisti Ida Platano e Riccardo Guarnieri. I due non sono riusciti a rimettere insieme i pezzi della loro storia, vedremo se lontano dalle telecamere nei mesi estivi riusciranno a ricucire il loro rapporto.

Ida, però, ha voluto togliersi alcuni sassolini dalle scarpe con Roberta Di Padua, ex fiamma di Riccardo, rea di aver rilasciato alcune dichiarazioni sulla rivista del programma, “Uomini e Donne Magazine“. In sostanza la Di Padua ha affermato che tra Ida e Riccardo – secondo il suo punto di vista – ci sarebbe stato un accordo, cosa che ha urtato i nervi della Platano.

Uomini e Donne over, il duro scontro tra Ida Platano e Roberta di Padua

Sedute al centro dello studio le due ragazze hanno iniziato un forte scontro, dopo che Ida ha accusato Roberta di aver rilasciato dichiarazioni false e infamanti su di lei. La accusa di non aver avuto il coraggio di affrontarla apertamente, ma di essersi nascosta dietro le pagine del giornale. Roberta si difende dicendo che quelle dichiarazioni sono frutto di un suo personale pensiero e scaturiscono dal fatto che, visto come Riccardo le parlava di Ida, mai avrebbe immaginato che ci sarebbe stato un nuovo avvicinamento tra loro, da qui il sospetto di un patto.

Ida è una furia contro Roberta e a questo punto interviene l’opinionista Tina Cipollari: “Non te la prendere con lei! Con te non avrebbe funzionato – riferendosi alla storia con Riccardo – né da solo, né con 100 donne“. Rientra anche Riccardo che chiede spiegazioni a Roberta circa il loro passato rapporto, insinuando che alla ragazza sia interessato soltanto il lato fisico della loro storia, non quello sentimentale e lei risponde: “Io penso che tu abbia bisogno di una ragazza giovane, senza impegni che tu possa vedere, prendere e lasciare in modo molto più semplice. Una donna complicata non fa per te“.

Infine Ida prende la decisione di rimanere nel programma e di ripresentarsi negli studi a settembre, quasi per dimostrare ancora una volta, che non esisteva nessun accordo tra lei e Riccardo.