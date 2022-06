Uomini e Donne, i primi rumor: Ida Platano ci sarà a settembre, probabile addio per Riccardo Guarnieri

Ascolta questo articolo

La nuova edizione di “Uomini e Donne“, ove ormai l’attenzione è praticamente concentrata tutta sull’edizione over, dovrebbe avere inizio nel mese di settembre. Le registrazioni non sono ancora iniziate, ma le prime voci sui cavalieri e le dame presenti negli studi di Canale 5 stanno iniziando a circolare.

Come riportato dalla pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” diretta da Lorenzo Pugnaloni, sempre molto informato sul futuro del dating show condotto da Maria De Filippi, due cavalieri molto chiacchierati sarebbero in procinto di lasciare il programma.

Le prime indiscrezioni sul futuro di “Uomini e Donne”

Quasi sicuramente ci sarà Ida Platano che, da settembre, riproverà a cercare la sua anima gemella negli studi di “U&D”. Negli ultimi giorni è circolato la voce di un suo possibile addio a causa della storia pubblicata su Instagram in cui preannuncia un appuntamento, ma al momento non sembra esserci un uomo nella sua vita.

Stesso destino per Gemma Galgani, una dei volti storici del programma ove, salvo clamorosi colpi di scena, dovrebbe rimanere a “Uomini e Donne”. La sua presenza è stata messa in dubbio per via di una possibile partecipazione alla settima edizione del “Grande Fratello Vip”, condotto da Alfonso Signorini, insieme al suo ex fidanzato Giorgio Manetti. Questo rumor però sembra che rimarrà tale, dal momento che Gems resterà nel parterre femminile.

Parlando invece dei cavalieri, resterà quasi sicuramente Armando Incarnato, altro volto molto conosciuto dai fan del dating. Chi non dovrebbero rimanere, sempre secondo gli ultimi rumor non ancora confermati, sono Riccardo Guarnieri e Biagio Di Maro.

Su Riccardo tra l’altro, come riportato dal sito “Coming Soon“, si mormora che avrebbe trovato l’amore fuori dalle telecamere: “Poco dopo la fine di Uomini e Donne, sono iniziate a circolare diverse foto che ritraevano Riccardo insieme ad una donna misteriosa. Le foto poi si sono moltiplicate, mostrando il cavaliere sempre con la stessa ragazza mora e tutti hanno iniziato a pensare che Guarnieri, voltata pagina con Ida, ha incontrato una donna che l’ha stregato, intrecciando una nuova relazione”.