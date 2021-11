Uomini e Donne, i fan contro Gianni Sperti: “Non capisce niente, dovrebbero cacciarlo”

Il modo di fare di Gianni Sperti a Uomini e Donne non sta piacendo assolutamente a molti spettatori del programma televisivo di Maria De Filippi, che molte volte sui social network lo accusano con rabbia di non essere obiettivo nel giudicare, e nel suo ruolo di opinionista della trasmissione, fino a chiedere a Maria di cacciarlo. La questione principale che ha scaturito le critiche dei fan, è l’atteggiamento, secondo molti telespettatori, di Sperti nei confronti della dama del trono over Isabella Ricci, che a quanto pare lui non sopporta.

Dopo le ultime frasi dette da Gianni Sperti contro Isabella Ricci, “Hai sminuito quest’uomo per il fatto che è più basso di te” le ha rinfacciato Sperti nell’ultima puntata, parlando di Fabio, il cavaliere che Isabella sta attualmente frequentando. Sul web, di conseguenza, sono iniziate molte discussioni su Gianni fino al punto di chiedere a Maria De Filippi di cacciare il ballerino dal suo ruolo di opinionista della trasmissione.

Gianni Sperti è un personaggio storico dello show Uomini e Donne, ma non per questo i fan hanno intenzione di essere più comprensivi con lui. Il popolare opinionista, nelle recenti puntate, si mostra avverso a Isabella Ricci, cambiando atteggiamento, infatti, all’inizio faceva molti complimenti alla dama per la sua raffinatezza e dialettica, adesso invece disapprova e critica tutto quello che dice. Isabella Ricci si è lamentata di Gianni, dichiarando esplicitamente di essere giudicata non in modo giusto, che vede distorte e strumentalizzate le sue parole e le idee esposte, che secondo lei Gianni non comprende. Isabella aggiunge che Gianni Sperti non le dà modo di spiegare il suo punto di vista e la incolpa, prima di avere le prove reali di quanto immaginato.

Il cambiamento imprevisto di Gianni ha cominciato a suscitare sospetto in molti telespettatori, che pensano che l’opinionista abbia solamente bisogno di una persona da colpire e attaccare continuamente per poter avere visibilità durante la puntata, come ad esempio le accuse che rivolgono i fan a Tina Cipollari e Gemma Galgani, che litigano continuamente da anni. Gianni Sperti su Instagram scrive, in un messaggio che sembra più essere una evidente replica a chi lo giudica per i suoi contrasti con Isabella. “Nessuno può tapparmi la bocca tranne me stesso. Vedo tutto ma a volte faccio finta di non vedere per non mettere in imbarazzo. Sento tutto, anzi no, ascolto tutti con interesse perché ognuno di noi ha qualcosa da dire e merita di essere ascoltato”.

Di conseguenza, i fan di Uomini e Donne non desistono e sommergono di commenti ostili tutti i post destinati a Gianni. “Non capisce niente”, afferma uno spettatore arrabbiato, e poi continua un altro che non trattiene un giudizio negativo: “Dovrebbero cacciarlo. Nel giudicare non è mai obiettivo”. Quindi, il pubblico è in rivolta e disapprova Gianni Sperti, fino a chiedere a Maria De Filippi di mandarlo via dal programma televisivo.