Uomini e Donne, grave incidente per nota ex corteggiatrice

Eleonora Rocchini, nel 2016 lui era la corteggiatrice di Oscar Branzani, al termine di un percorso breve ma intenso Oscar scelse Eleonora e i due hanno vissuto una storia d’amore durata tre anni. Oscar ed Eleonora da qualche mese non fanno più coppia fissa ma nonostante ciò pare che lei abbia mantenuto un rapporto forte con la famiglia di Oscar e in particolar modo con sua sorella, tanto che le due erano in auto insieme nella notte tra il ventisette e il ventotto settembre scorso. E proprio quella notte c’è stato un grave incidente a Napoli, a Fuorigrotta, zona Piazzale Tecchio.

All’interno dell’auto incidentata c’erano proprio Eleonora Rocchini e Dalila Branzani, sorella di Oscar. Oltre alle due ragazze era presente anche un amico di Dalila e i tre sono stati trasportati d’urgenza in ospedale. L’incidente pare fosse grave e le condizioni dei tre giovani sono state in prognosi riservata.

Oscar è stato il primo ad aggiornare i milioni di fan della ragazza che erano in ansia per lei sulle condizioni di salute in cui versava. Ha postato sul suo profilo Instagram una foto che ritrae il cielo, accompagnata dalla frase “abbiamo angeli in cielo“, lasciando intuire che lo spavento fosse stato forte e le conseguenze potevano essere pesanti, ma per fortuna nulla di grave.

Oggi è stata la stessa Eleonora a rassicurare i suoi fans e a raccontare quanto nonostante l’incidente sia stato brutto e la paura di non uscire vivi da quella macchina, tutti i ragazzi coinvolti sono vivi. Sicuramente qualche cicatrice c’è e resterà, ma tutti loro sono vivi e questo è ciò che conta.

Eleonora spiega la dinamica e il trasporto in ospedale con codice rosso, ma la cosa più importante è che la ragazza e tutti i suoi amici siano qui a raccontare. Non resta che fare loro gli auguri per una pronta guarigione.