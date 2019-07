Uomini e Donne: Giulia Salemi probabile nuova tronista

Durante l’estate si sà, la maggior parte dei programmi sospendono la loro programmazione per poi tornare a Settembre carichi di tante novità. Al termine dell’estate infatti tornerà nella programmazione del pomeriggio di Canale 5, “Uomini e Donne”, il popolare talk show condotto da Maria De Filippi, nel quale ragazzi e ragazze si siedono sul “trono” in cerca dell’anima gemella.

Come ogni anno, prima dell’inizio della tramissione, sono tante le voci che circolano sui presunti nuovi tronisti e tutti i fan dello storico programma sono curiosi di conoscere i nuovi protagonisti del talk show della De Filippi. Fra le tante voci, si fa sempre più insistente quella intorno a Giulia Salemi come probabile nuova tronista di Uomini e Donne.

Nota per la sua partecipazione al “Grande Fratello Vip”, Giulia Salemi è da poco tornata ad essere single dopo la sua recente separazione con Francesco Monte, conosciuto proprio durante l’esperienza all’interno della Casa più spiata d’Italia. La proposta del Trono Classico, le è arrivata infatti dopo la fine della sua storia d’amore con Monte, ed ha riportarlo è stato il sito “Superguidatc.com”

La fine della storia con Monte, per Giulia Salemi è stata molto dolorosa e l’esperienza del Trono a Uomini e Donne potrebbe essere sicuramente un modo per tornare a credere nuovamente nell’amore. Insomma l’occasione giusta per voltare pagina e trovare un nuovo amore, lasciandosi alle spalle quella recentemente finita.

Naturalmente ancora si tratta solamente di indiscrezioni e non sappiamo ancora se vedremo Giulia Salemi sul Trono a Settembre, tuttavia sarebbe sicuramente un personaggio che la gente accoglierebbe con piacere, considerata la grande popolarità acquisita dopo la sua esperienza durante il “Grande Fratello Vip”.

Non resta quindi attendere la fine dell’estate e ulteriori conferme sulla partecipazione di Giulia Salemi al noto programma, che tornerà sul piccolo schermo a partire da Settembre.