Uomini e Donne, Giorgio Manetti ritorna per corteggiare Isabella Ricci

Giorgio Manetti è stato uno dei volti più famosi del trono over di “Uomini e Donne“, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Il gabbiano toscano, così soprannominato ai tempi della sua presenza negli studi di Mediaset, dopo aver abbandonato programma per proseguire la sua relazione fuori dai riflettori, pare che a oggi sia in procinto di ritornare.

A riportare questa notizia è la copertina del settimanale “Nuovo Tv“, diretto da Riccardo Signoretti, in cui sembra confermare le indiscrezioni degli ultimi giorni: “Tina ride sotto i baffi mentre Gemma, la ex, è già in lacrime. George torna a Uomini e Donne: ‘”Ho una gran voglia di conoscere Isabella’”.

Effettivamente non si tratta di una vera e propria novità siccome Giorgio, durante le sue interviste rilasciate negli ultimi mesi, ha sempre dichiarato di provare una certa attrazione per Isabella Ricci e sarebbe ritornato per lei negli studi di “Uomini e Donne. La stessa dama, recentemente, ha affermato: “Io con Giorgio ci sarei anche uscita. Poi se andava avanti due mesi o tre mesi nessuno avrebbe potuto saperlo. Ci andrei a cena almeno una volta, l’ho visto per tre anni in televisione. Potrei anche chiamarlo e dirgli che voglio vederlo”.

Queste parole di Isabella non sembra che siano state accettate di buon grado da Gemma e, durante la sua intervista a “Uomini e Donne Magazine”, attacca duramente la sua rivale televisiva: “Ha detto che vorrebbe conoscerlo e poter uscire con lui. Oltretutto una persona che è uscita con me. Lei ha una misera considerazione di me non dovrebbe uscire con Giorgio. C’è un limite a tutto adesso. Lui è stato con me e tu non mi sopporti, sei una pinocchia. Tu non sarai me, non potrai mai!”.

Di certo l’ingresso di Giorgio può creare delle nuove dinamiche all’interno della trasmissione, e non va per nulla esclusa la possibilità di poter rivedere Gemma ricorteggiare il suo ex cavaliere.