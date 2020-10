Uomini e Donne, Gianni Sperti potrebbe avere fatto coming out: l’opinionista risponde

Le parole di Gabriel Garko, che durante una intervista rilasciata a “Verissimo” ha svelato la sua omosessualità, sono servite anche a scoprire alcuni segreti del spettacolo che erano fino ad erano rimasti nascosti nel mondo. Infatti negli ultimi giorni stanno uscendo nomi di nuove coppie che hanno finto una relazione per avere solamente le copertine delle riviste di gossip conquistandosi così un posto in televisione.

L’esempio più significato degli ultimi giorni è quello della presunta storia d’amore vissuta tra Massimiliano Morra e Adua Del Vesco, con quest’ultima che intanto ha vissuto una relazione creata a tavolino anche con Gabriel Garko. Morra poi in questi giorni viene etichettato come possibile omosessuale, ma in varie circostanze l’attore smentisce questa ipotesi.

Il presunto coming out di Gianni Sperti

Soprattutto in questo periodo il pubblico sta pesando attentamente ogni singola parola. L’opinionista di Maria De Filippi, che già in passato è stato accusato di nascondere la sua omosessualità, durante una puntata di “Uomini e Donne” ha detto una frase che sin da subito fa scatenare il mondo dei social network.

Infatti, nel suo solito scontro con una protagonista del dating show, il ballerino dichiara: “Si è permessa di dirmi ‘non sono come te che ti batte il cuore ogni cinque minuti‘, come se io fossi uno che ne passa… tanti ogni cinque minuti, quindi è un’offesa molto pesante”. Il pubblico è rimasto molto sopreso come Gianni Sperti abbia parlato al maschile usando la parola “tanti” facendo così pensare a molti che si tratti di un vero e proprio coming out.

Gianni Sperti proprio per questa frase è stato rintracciato dal sito “Trendit” ove cerca di spiegare la sua dichiarazione detta negli studi di Mediaset, rivelando di aver parlato di un amore im generale: “Comunque, ribadisco, non capisco perché l’outing in generale faccia tutto questo rumore mediatico, ancora oggi, nel 2020 e perché il gay deve dichiarare di essere gay e all’etero non viene chiesto. Appare ancor di più una discriminazione. Io rispetto le persone per quello che sono senza chiedermi con chi vanno a letto”.