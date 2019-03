Uomini e Donne, Gianni Sperti furioso contro Andrea Dal Corso: "Ha fatto un riassunto dei capitoli precedenti!"

Nella puntata del trono classico di Uomini e Donne in onda oggi giovedì 28 marzo 2019 finalmente abbiamo visto il faccia a faccia tra Andrea Dal Corso e Teresa Langella dopo il rifiuto da parte di lui di intraprendere una conoscenza al di fuori della trasmissione. Un confronto che non solo ha scatenato moltissime critiche da parte degli affezionati del programma ma soprattutto molte polemiche all’interno dello studio.

L’ex corteggiatore ha cercato di spiegare a Teresa le sue motivazioni e i suoi sentimenti ma sembra che non abbiano convinto del tutto l’opinionista Gianni Sperti che, dopo aver ascoltato attentamente le parole di Andrea e sbottato contro di lui in maniera molto pesante. “Io non ho capito un ca**o di quello che ha detto…Sembrava avesse voluto dire qualcosa che non avevamo capito noi, ma alla fine ha fatto un riassunto dei ‘capitoli precedenti’…” ha infatti chiosato l’opininionista del dayting show di Canale5.

Oltretutto, Gianni ha puntato il dito contro il ragazzo di origine venete, dichiarando apertmente di non credergli e di essere convinto che il suo intervento nel parterre di Uomini e Donne è un atto dovuto solamente per ripulirsi l’immagine “Ti ho sempre difeso, ma adesso no…Mi metto nei panni di Teresa che ha ricevuto il no da parte tua…Oggi dovevi essere incisivo…” ha infatti chiosato Gianni.

Concorde con Gianni anche le due nuove troniste Giulia Cavaglià e Angela Nasti che non vedono sincerità e onestà in Andrea ma solamente una persona che continua a girare intorno alle cose evitando di dire le cose effettivamente come sono. Andrea dal canto suo ha continuato a difendersi in tutto e per tutto ribadendo ancora una volta il suo interesse per Teresa e la sua voglia di continuare a conoscerla.

A questo punto, l’unica a correre in difesa dell’ex corteggiatore è stata Tina Cipollari che, senza tanti preamboli ha dichiarato “Lui ha un carattere particolare…Poteva benissimo presentarsi alla scelta per fare 2 copertine e poi lasciare Teresa dopo 10 giorni come hanno fatto tanti prima di lui…Adesso c’ha messo la faccia…Cosa sta facendo di male? Io gli credo…”.