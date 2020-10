Uomini e Donne, Gianni Sperti contro Aurora Tropea: "Così metti in discussione il lavoro della redazione"

La puntata di oggi venerdì 30 ottobre di “Uomini e Donne” parte con lo sfogo dietro le quinte del programma a fine puntata di Aurora Tropea. La dama si lamenta di come è stata trattata da Gianni Sperti che ha messo in discussione le sue intenzioni. Lei si difende asserendo di essere l’unica donna vera nella trasmissione che cerca l’amore.

Entra in studio e si siede a centro studio davanti a Giancarlo. Gianni Sperti parte con la sua arringa di difesa per le accuse appena ascoltate: “Il suo comportamento non mi piace, quando dice sono l’unica vera che cerca l’amore e le altre no, anche questo non mi piace” inoltre fa notare che Aurora ha messo in discussione la professionalità del programma quando dice che a qualcuno è permesso di fare qualcosa e ad altri no.

Uomini e Donne, tra Gianni e Aurora è scontro

Alla fine perde la pazienza e sbotta: “Se pensi che non vada bene, vai da un’altra parte“. La Tropea invece sta in silenzio e quando Maria De Filippi le chiede cosa vuole rispondere, lei decide di stare in silenzio e non continuare la bagarre: “Io non voglio rispondere e dovresti chiedere scusa”.

Gianni non ha la minima intenzione di farlo e affonda criticando il pianto di Aurora che a lui sembra del tutto esagerato se provocato solo dalle sue parole. Nel discorso entra anche Valentina Autiero precisando che ognuno ha la propria sensibilità e reagisce a modo suo.

Lei ammette che ha il pianto facile e qualche volte le scappa anche qualche parolaccia, ma le sue sono reazioni di pancia, mentre quando Aurora dice che tutte le altre dame tranne lei sono false, queste sono affermazioni preparate a tavolino e non spontanee. Alla fine viene fuori la verità e cioè Aurora pensa che Gianni Sperti protegga in qualche modo Valentina e Roberta.