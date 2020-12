Uomini e Donne, Gemma spopola con "Flashdance": standing ovation in studio

Gemma Galgani è riuscita a sorprendere ancora con un ballo che ha reso famoso il film “Flashdance“, la dama torinese, infatti, nella puntata andata in onda oggi lunedì 14 dicembre ha dato il meglio di sé durante la sfilata “Follie d’amore”. Dall’alto dei suoi 71 anni ha dimostrato di avere un’energia invidiabile, così come ha precisato anche l’opinionista Gianni Sperti.

Entrata in studio con una tuta e una maschera da saldatore, ben presto è rimasta con un body e una gonnellina trasparente e gli immancabili scaldamuscolo che hanno da sempre contraddistinto la protagonista del film. Una poltrona nera a centro studio le è servita per completare la sua performance che è terminata con la famosa secchiata di acqua.

La standing ovation per Gemma Galgani

Il parterre maschile ha apprezzato tantissimo questa sua audace e ben riuscita performance, tanto che la dama torinese si è portata a casa tutti dieci, compreso Riccardo Guarnieri, tranne un cavaliere che le ha assegnato un otto. In più, per aggiungere altra soddisfazione, si sono alzati tutti in piedi per farle un’ovazione che l’ha commossa molto: “Sono felicissima grazie a tutti. Lei (riferita alla protagonista del film, ndr) ad un certo punto di riprende e vince e questo è stato il messaggio che ho voluto dare a tutti“

Tina ha abbandonato lo studio in cerca di un dottore, molto probabilmente perché non voleva contribuire a questa festa in onore di Gemma. Ma nemmeno questo particolare è riuscito a scalfire l’entusiasmo della Galgani che ha continuato a gongolare a centro studio, esaltata e felicissima per come quanto è stata apprezzata la sua performance.

Notevole, senza dubbio, al di là delle personali opinioni sulla dama questa esibizione ha confermato ancora una volta quanta voglia di rimettersi in gioco abbia la dama piemontese che in serata ha rivelato di avere un appuntamento con Maurizio Guerci e, secondo le anticipazioni delle ultime registrazioni, sembra che abbiano trascorso una notte di passione.