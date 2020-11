Uomini e Donne, Gemma sorprende tutti con una battuta hot. Maria De Filippi: "Ma che vuol dire?"

Cosa ne pensa l’autore

Cristina Giuli - A Gemma non manca davvero l'entusiasmo e grazie alla nuova frequentazione con Maurizio sembra averne ritrovato ancora di più. Spero per lei che non sia l'ennesima delusione e che questa volta non venga sfruttata solo per un ritorno di popolarità o altri scopi che non siano un sincero interesse verso di lei.