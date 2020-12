Uomini e Donne, Gemma si propone a Maurizio: "Vorrei fare l’amore con lui". La risposta del cavaliere spiazza

Gemma Galgani non ha mai avuto paura di esternare i suoi sentimenti e anche nella puntata di oggi di “Uomini e Donne” ha dimostrato di avere molto coraggio e di giocare a carte scoperte con Maurizio. Dopo aver dichiarato di provare molto interesse per lui, arrivando ad ammettere di essersi presa una bella “cottarella”, ha fatto un’altra importante dichiarazione.

La dama torinese ha infatti rivelato di avere il desiderio di portare la sua conoscenza con Maurizio su un piano completamente diverso rispetto a quello che stanno vivendo fino a quel momento. Gemma, dopo essersi scambiata un bacio con Maurizio, non fa mistero di voler trascorrere con lui momenti intimi: “Sì, certo vorrei fare l’amore con lui“.

Uomini e Donne, la risposta di Maurizio

Maurizio ha iniziato a sentire un’altra dama del parterre femminile e così la Galgani deve aver pensato di giocarsi tutte le carte per far capire al cavaliere il suo interesse reale e fisico per lui. Gianni è rimasto sorpreso, come anche tutto il pubblico, per queste esternazioni della Galgani e così ha deciso di chiedere all’uomo cosa pensasse di queste parole e se lui avesse lo stesso identico desiderio di Gemma.

All’inizio ha un po’ tentennato e non ha risposto in maniera chiara, ma dopo che Sperti lo ha incoraggiato a dare una risposta netta e decisa, Maurizio ha confermato che anche lui non avrebbe nessun problema a vivere momenti di intimità con la Galgani. L’espressione di Gemma ha dimostrato che le sue parole l’hanno sollevata parecchio e le hanno dato quella spinta di ottimismo per continuare con lui.

Vedremo come si metteranno le cose tra loro, la puntata di oggi non ha chiarito altro finendo con il mistero di una segnalazione che proprio Maurizio ha fatto su Valentina. L’uomo infatti sostiene di avere delle prove sul fatto che lei abbia mentito spudoratamente su alcune passate sue frequentazioni in studio. Nell’appuntamento di domani se sapremo di più.