Uomini e Donne, Gemma ha dei dubbi su Juan Luis: atteggiamento diverso lontano dalle telecamere

La nuova settimana di Uomini e Donne è iniziata con il Trono over, che ha visto tra i protagonisti di puntata anche Gemma Galgani e Juan Luis Ciano. Mentre la torinese continua a lamentare di alcune mancanze e attenzioni che non arrivano mai da parte dell’italo-venezuelano, Ciano invece continua a puntare il dito contro l’eccessiva gelosia di Gemma.

Dopo aver fatto vedere un rvm di un’esterna tra Gemma e Juan Luis – durante la quale la dama è stata nuovamente criticata da parte del cavaliere per il suo comportamento assunto in puntata, cedendo quindi al pianto – Maria ha fatto entrare Gemma Galgani, che ha esordito dicendo che le cose non sono andate benissimo durante la scorsa settimana.

I dubbi di Gemma su Juan Luis

Gemma cerca di raccontare le sue sensazioni e i sentimenti che prova in questo momento, ma puntualmente viene interrotta dalla Cipollari, che rimarca il fatto che la dama sta sbagliando tutto con Juan Luis, a causa della sua ossessione e gelosia, che le fa vedere minacce in ogni donna che avvicina il cavaliere. Sarà così?

Inizialmente l’incontro tra Gemma e Juan Luis è stato emozionante ed interessante, ma successivamente quest’intesa è stata minata da una serie di situazioni, non ultimi le incursioni di Tina. Gemma non vuole stare più nel mood di non parlare e di non dire le cose per paura di dispiacere il suo corteggiatore – di cui è innamorata -, una cosa già successa in passato.

Arriva Juan Luis in studio ed il cavaliere commenta le parole appena pronunciate dalla Galgani. Ciano spiega alla Galgani che l’avvicinamento ad Anna della scorsa settimana è stato solo per un saluto, niente di più. La Galgani cerca di capire per quale motivo non c’è un’evoluzione nei contatti intimi con il cavaliere, che si fermano al solito bacio a stampo.

Un’altra situazione che ha evidenziato Gemma è il comportamento alquanto anomalo che il cavaliere ha avuto durante un’esterna. I due hanno discusso, poi il cavaliere ha chiesto di rimanere solo per tutta la sera, rifiutando quindi di proseguire la serata con la dama. Gemma è quindi andata via molto delusa. In studio, però, Gemma ha fatto sapere che il cavaliere pochi minuti dopo il loro saluto, a telecamere spente, le ha mandato diversi messaggi, dai toni decisamente diversi rispetto a quelli che aveva assunto Ciano poco prima. Perché questo improvviso cambio di atteggiamento quando si accendono e spengono le telecamere?

Gemma racconta che in una recente incontro con Ciano, tra i due sembrava che ci fosse abbastanza passione ed intimità affiche si arrivasse ad un bacio vero, ma Juan spiega che se lo avesse fatto non ci sarebbe stato poi il tempo per salire le scale, intendendo probabilmente quelle che li avrebbero condotti nella stanza d’albergo. Insomma, Ciano ha sempre un motivo o una scusa per non dare a Gemma ciò di cui ha bisogno, cioè veri segnali di passione ed interesse.

Juan Luis ha letto una nuova lettera da parte della sua corteggiatrice che regolarmente gli manda i fiori, e sulla scorta di quelle parole Ciano ha ribadito alla Galgani che lui è si interessato solo a lei, ma sono prorpio i suoi continui attacchi o i momenti in cui lo mette in difficoltà – come quello accaduto durante la scorsa puntata dove Gemma ha dato dell’esaltato a Juan Luis – che lo fanno dubitare circa il proseguio della loro conoscenza.