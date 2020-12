Uomini e Donne, Gemma Galgani sull’accordo tra Sabina e Maria: "Un copione a tavolino"

Nelle scorse puntate di “Uomini e Donne” Gemma Galgani aveva puntato il dito contro le due dame Maria e Sabina, accusandole di avere una specie di accordo e di frequentarsi anche fuori dal programma. Questa ipotesi è stata assolutamente negata dalle due donne che si sono scagliate contro la dama di Torino in maniera molto decisa e violenta.

Gemma non ha voluto fare il nome dell’uomo – seduto nel parterre – che le avrebbe fornito prove inconfutabili di questa specie di complotto, ma i dubbi sono rimasti e anche Biagio si è trovato d’accordo con la Galgani, infatti ha interrotto ogni frequentazione con Sabina, accusandola di non essere sincera e limpida.

Gemma Galgani, nuovi particolari sul complotto tra Sabina e Maria

Ora, sulle pagine di “Uomini e Donne Magazine“, Gemma torna a parlare di questa contorta vicenda e cerca di fare un po’ di chiarezza per spiegare come è arrivata a pensare ad un collegamento ambiguo tra le due donne. In buona sostanza, la Galgani ha notato che le due dame avessero sempre la risposta pronta come se stessero seguendo un copione: “Essendo seduta una davanti all’altra, si scambiavano battute e con una certa complicità, come se già si conoscessero o costruissero un copione a tavolino”.

Inoltre le è suonato strano il fatto che appena un uomo si dimostrava interessato a lei, soprattutto Maria interferiva con questa conoscenza e si metteva in mezzo alla sua storia: “Non ha fatto altro che interporsi guarda caso nelle mie stesse frequentazioni. Possibile che sia attratta proprio dagli uomini che piacciono a me? Secondo me, a lei non interessa nessuno, vuole solo giocare“. Ricordiamo infatti che il destino delle due dame si è incrociato nella conoscenza sia di Biagio che del cavaliere Paolo.

Quello che ha notato la Galgani è “una certa antipatia mascherata da buonismo” e quindi non crede nemmeno a tutta quella solidarietà femminile che tanto ostentano in trasmissione. Nelle prossime registrazioni del programma, vedremo se la sua storia con Maurizio avrà un futuro, intanto il cavaliere si è detto molto interessato a Gemma, a differenza di Valentina che non crede essere sincera fino in fondo.