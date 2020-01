Uomini e Donne, Gemma Galgani prende una decisione inaspettata: ha un nuovo corteggiatore

Una delle trasmissioni televisive più amate è sicuramente Uomini e Donne. Il programma di Maria De Filippi riscuote tanto successo soprattutto per le storie e per gli intrecci che si creano nel trono classico e nel trono over. Proprio da questa ala di trasmissione emerge inesorabilmente la figura di Gemma Galgani.

La dama piemontese, da undici anni in trasmissione, è ancora alla ricerca del vero amore. Infatti, nell’ultimo periodo sembrava aver trovato l’uomo dei sogni ma in realtà è stato un fuoco di paglia. Trattasi di Juan Luis. Quest’ultimo, di origini napoletane, ha sedotto la bella Gemma al punto da farla infatuare con esito nullo.

La Galgani, dopo aver versato fiumi di lacrime per il corteggiatore, ha deciso finalmente di cacciarlo via in quanto si è resa conto dell’interesse assente dell’affascinante latin lover.

Gemma dà una chance a Marcello

A Uomini e Donne i colpi di scena non mancano mai. Infatti, la dama piemontese ha deciso di andare avanti nelle conoscenze e chiudere definitivamente il capitolo Juan Luis. La bella Galgani ha iniziato a frequentare, in maniera assidua, Marcello. Quest’ultimo, dal grande fascino, si è mostrato interessato ad approfondire la conoscenza con Gemma.

Ormai, da molti anni, il pubblico resta sempre stupito delle decisioni prese dall’acerrima nemica di Tina Cipollari. Infatti, anche in questo caso, nessuno si sarebbe aspettato che la Galgani riuscisse ad archiviare immediatamente la pratica col suo ex corteggiatore. Questo suo atteggiamento, però, dimostra che negli anni ha imparato a lasciarsi alle spalle le delusioni che hanno solo fortificato il suo carattere. Presto scopriremo se la sua nuova frequentazione avrà esito positivo oppure no. In ogni caso, la vamp di Viterbo, è sempre pronta a criticarla e a discutere col pubblico che invece la difende a spada tratta come nell’ultima puntata trasmerssa lunedì 13 gennaio su canale 5.