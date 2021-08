Uomini e Donne, Gemma Galgani nuova bordata contro Tina Cipollari: "Dovrebbe cambiare look"

Dalle pagine di Uomini e Donne magazine, Gemma Galgani è tornata a parlare della sua esperienza nel dating show di Canale 5 e del suo rapporto con l’opinionista della trasmissione Tina Cipollari. Nuove frecciatine quindi tra le due protagoniste assolute del fortunato programma ideato e condotto da Maria De Filippi.

Mancano davvero poche settimane all’inizio della nuova stagione di Uomini e Donne. Nell’attesa di sapere chi saranno i nuovi tronisti, corteggiatori, dame e cavalieri Gemma Galgani si è lasciata andare a delle confidenze sul magazine dedicato ai personaggi protagonisti della trasmissione di Canale 5.

“Di momenti brutti ce ne sono stati” dice la dama torinese in riferimento a ciò che è accaduto in studio nella scorsa stagione televisiva del format. Gemma ha tenuto a sottolineare la sua assoluta spontaneità. A dispetto delle tante critiche che le vengono fatte, lei ribadisce di fare ciò che le viene in mente in un determinato momento.

Nulla quindi è preparato precedentemente. La Galgani è consapevole del fatto che questo genere di comportamento, però, la espone a dei rischi come quello di essere costantemente additata e criticata. Ma a lei non importa. Preferisce essere fedele ai suoi valori e pensieri, sempre e comunque.

Dopo aver parlato della sua spontaneità in studio si è passati a trattare un altro argomento molto amato dai fan del programma, ovvero le sfilate. Gemma ha rivelato quale passerella le è rimasta più impressa. Per la torinese la sfilata che le è rimasta nel cuore è quella della riproposizione del provino di Flashdance.

Chi conosce bene i trascorsi della dama sa che Gemma ama molto la danza, tanto che lei la definisce “un sogno nel cassetto insieme alle scarpette di raso rosa“. Ma per la Galgani ha anche un’altro significato simbolico molto importante, cioè quella della rinascita e della capacità di rialzarsi ogni volta che si cade nella vita.

Durante l’intervista si è tornati a parlare anche di Tina Cipollari. Gemma stavolta ha tenuto a dare dei consigli all’opinionista: “Le suggerisco di fare il pieno di argomenti nuovi“. Spesso e volentieri, infatti, l’ex moglie di Kiko Nalli ricorre a dei cliché già visti e rivisti, come gli attacchi alla Galgani.

Dopo aver consigliato alla Cipollari di utilizzare anche delle parole nuove da rivolgerle, la Galgani ha lanciato una nuova bordata all’indirizzo dell’opinionista, come quella di “rinnovare il suo look“, utilizzando magari qualcosa di più leggero ed informale. Anche in considerazione dell’orario in cui va in onda il programma. Cosa penserà Tina di queste parole?