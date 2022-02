Secondo i rumors, una delle dame più discusse di Uomini e Donne di Maria De Filippi potrebbe presto lasciare definitivamente il programma e abbandonare la Mediaset per la concorrenza.

Parliamo di una dama che partecipa al dating show da circa 8 anni, nota per la sua aria da sognatrice, per la sua indiscutibile eleganza, per i suoi amori e… per le accese discussioni con l’opinionista Tina Cipollari, con sono sono scoppiati litigi che gli spettatori non dimenticheranno mai.

Perchè la dama potrebbe abbandonare Uomini e Donne

La storica dama torinese Gemma Galgani potrebbe lasciare Uomini e Donne per approdare a un famosissimo programma in onda su Sky, passando quindi alla concorrenza. Voci sempre più insistenti, che si stanno diffondendo a macchia d’olio tra gli amanti del gossip e dei social, dicono che l’accordo sia stato già raggiunto.

Ma di quale programma si tratta? Gemma potrebbe, da settembre 2022, essere uno dei concorrenti di Celebrity Masterchef, con uno spin-off a cui parteciperanno gli attuali tre chef, volti amati dello show. Al momento si tratta di voci: pare certo che un contatto tra le parti ci sia stato e che Gemma si sia presa del tempo per decidere. L’indiscrezione è che è propensa ad accettare ma per ora non ci sono dichiarazioni pubbliche che lo confermano. L’unica certezza è che, se dovesse accettare, non potrebbe partecipare a due programmi contemporaneamente.

Uomini e Donne resiste al tempo e la Galgani ha rappresentato, senza ombra di dubbio,una costante del dating show. L’unico breve periodo in cui è rimasta lontana dagli studi in Cinecittà risale alla sua breve relazione con Giorgo Manenti, con cui è rimasta insieme circa otto mesi. Archiviata la storia con il “Gabbiano”, la Galgani è tornata ancora una volta a cercare l’amore tra i cavalieri di U&D, con tanti tentativi falliti.

Tra novembre e dicembre del 2021 sembrava essere arrivata la svolta con Leonardo, cavaliere giunto al programma solo per conoscere lei. In estate spuntano segnalazioni su di lui, si mormora che non sia attratto fisicamente da lei e, in particolare dalla sua pelle, mentre Leonardo controbatte, dicendo di aver bisogno di tempo. Gemma rimane ferita, decide di credere alle segnalazioni e annuncia a Leonardo di non voler continuare la conoscenza. Attualmente la dama sta uscendo in esterna con altri cavalieri ma non si registrano novità importanti. Di sicuro, nei prossimi giorni, potremo avere importanti novità.