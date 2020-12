Uomini e Donne, Gemma Galgani frena con Biagio: "Non è più passionale come prima"

Nella puntata di “Uomini e Donne” andata in oggi mercoledì 9 dicembre su Canale 5, si è parlato della storia tra Gemma Galgani e il cavaliere Biagio. I due hanno fatto un’esterna in campagna in mezzo a galline e cavalli, descritta poi dalla dama torinese come una giornata molto piacevole e serena.

Biagio, però, ha fatto sapere Gemma che non ha più la passionalità di una volta e, al di là di ciò che si poteva immaginare, la Galgani ha apprezzato molto questo comportamento del cavaliere. I due, infatti, si sono parlati e Gemma gli ha chiesto di frenare in quanto sembra molto presa dalla nuova conoscenza con Maurizio.

Uomini e Donne, Gemma perde interesse per Biagio

La Cipollari sicuramente non crede a questa versione e insinua che questo calo di passionalità di Biagio non è certo dovuto al rispetto che secondo la Galgani lui nutre per lei, ma dal totale disinteresse per la dama di Torino. Arriva addirittura ad affermare: “Sai perché non ti bacia più? Perché gli fai sch*fo!!!“, ha inveito Tina senza pietà contro la Galgani.

Biagio allora prende la parola e vuole precisare che le cose non stanno assolutamente così, lui è davvero frenato per una sorta di rispetto dei sentimenti di Gemma verso Maurizio. E’ disposto anche ad aspettare che a Gemma si possano chiarire le idee. I sogni d’amore di Biagio però sembrano essere destinati ad infrangersi, visto e considerato che poco dopo la Galgani ha rivelato di essersi presa una bella cotterella per Maurizio.

Sembra proprio quindi che la dama di Torino sia pronta per iniziare di nuovo un percorso di sentimenti profondi, almeno da parte sua, e precisa che con Biagio non è mai stata coinvolta come con Maurizio, e lo ha sempre detto anche al cavaliere usando molta onestà senza voler illudere nessuno.