Uomini e Donne, Gemma Galgani esce dallo studio in lacrime: "Non posso ripetere quello che mi ha detto Tina"

Nella puntata di “Uomini e Donne” di oggi 4 novembre Gemma Galgani è uscita dallo studio disperata e in lacrime. Tutti sono rimasti perplessi davanti a questa forte reazione della dama di Torino, soprattutto perché il fattaccio è successo durante la pausa di ballo e nessuno è riuscito a capire bene come sono andate davvero le cose.

Facciamo un passo indietro per cercare di capire meglio cosa abbia provocato questa crisi di pianto di Gemma. Si presume che tutto abbia inizio quando arriva in studio Evelin, la dama che è scesa per Nicola. Durante la presentazione la donna racconta di essere una pescivendola. Si alza un mormorio perché nelle scorse puntate Gemma aveva dato della “pescivendola” a Tina per il fatto che – a suo dire – l’opinionista non faceva altro che urlarle contro.

Uomini e Donne, Gemma Galgani esce in lacrime dallo studio

Passato questo momento che sembrava essere stato preso da Tina e Gemma con goliardia, parte il ballo. Poco dopo la telecamera inquadra la Galgani dirigersi dietro alle quinte con un passo deciso e indispettito. Terminata la musica, Gemma ritorna in studio e si rivolge direttamente a Maria De Filippi: “Basta io non ce la faccio più” in lacrime e disperata.

Quando Maria chiede cosa fosse successo, lei spiega che la Cipollari le ha rivolto parole irripetibili e che stavolta ha passato il segno. Ancora disperata decide di lasciare lo studio e uscire prima della fine della registrazione. Maria allor si rivolge a Tina che nel frattempo aveva il microfono abbassato e le chiede cosa si sono dette.

La Cipollari spiega che le ha solo detto in faccia quello che pensava di lei e del suo comportamento in tutti questi anni, molto probabilmente quindi non saranno state parole leggere, ma offese parecchio pesanti. La Cipollari, infatti, chiarisce che ha approfittato della musica per parlare chiaro a Gemma, in quanto in puntata non può farlo perché le viene sempre abbassato il microfono.