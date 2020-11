Uomini e Donne, Gemma Galgani esce con un nuovo cavaliere e Davide delude ancora

Le anticipazioni di “Uomini e Donne” della puntata che andrà in onda oggi 5 novembre alle 14.45 su Canale 5 vedranno Gemma Galgani alle prese con una nuova conoscenza. Avevamo lasciato la dama di Torino profondamente amareggiata per il comportamento di Biagio nei suoi confronti, tanto da portarla a prendere la decisione di interrompere con lui.

Sembra che Gemma stia portando avanti questa sua scelta e si rimette in gioco con Mario, il cavaliere che puntate fa non aveva escluso di poter uscire con lei, trovandola una donna molto interessante, colta ed elegante. Come al solito non mancheranno gli attacchi di Tina Cipollari che non vede di buon’occhio questa nuova partenza della Galgani che si dimostrerà entusiasta dopo l’incontro con Mario.

Uomini e Donne, Davide bacia Rossana. La delusione di Beatrice e Chiara

Meno entusiasmo invece per il trono di Davide Donadei e le sue corteggiatrici Beatrice e Chiara. Nelle scorse puntate il tronista aveva baciato entrambe le ragazze provocando nella Buonocore una reazione disperata. Il ragazzo, però, era rimasto deluso dalla Rabbi che, invece, sembrava non aver accusato il colpo.

Nella puntata di oggi Davide porterà in esterna la nuova corteggiatrice Rossana. L’intesa tra i due sarà immediata e l’atmosfera si farà subito calda tanto che alla fine arriverà anche un bacio molto passionale, al contrario con Chiara e Beatrice le cose andranno diversamente e non ci sarà nessuna effusione.

Tornati in studio il tronista spiegherà di essersi trovato molto bene e a proprio agio con Rossana e queste affermazioni provocheranno delle forte reazioni nelle due ragazze. Sicuramente Davide ha una preferenza tra Chiara e Beatrice, anche se ancora non ha voluto svelare nessun indizio che potrebbe far capire da che parte pende l’ago della sua bilancia, nemmeno dietro richiesta di Maria De Filippi. Staremo a vedere se nella puntata di oggi si sbottonerà un po’ di più.