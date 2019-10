Uomini e Donne, Gemma Galgani celebra le nozze di Paola e Leoluca e cade per afferrare il bouquet

Nel corso dell’ultima puntata del dating show di Maria De Filippi “Uomini e Donne” dedicato agli over – in onda mercoledì 16 ottobre – è andato in onda il matrimonio di Leoluca Campagna e Paola Plenty, due volti noti del programma che sono stati uniti in matrimonio da una emozionatissima Gemma Galgani.

Si sapeva già del matrimonio della coppia, ma le immagini esclusive della cerimonia sono state mandate in onda solo nella puntata di ieri, scoprendo quindi che la Galgani, dismessi i panni di dama del parterre femminile del Trono Over, ha indossato quelli più istituzionali per unire in matrimonio i due amici.

Gemma celebra il matrimonio di Leoluca e Paola

Per l’occasione Maria De Filippi ha mandato in loco Rudy Zerbi come inviato, che ha raccolto le dichiarazioni degli sposi, infatti mentre Paola ha detto: “Non riesco più a stare senza di lui“, Leoluca, ha sottolineato le qualità della sua compagna, dicendo: “Paola ha una sensibilità particolare. Tutti i consigli che mi ha dato non ce n’è uno sbagliato. Mi ha cambiato la vita“.

Dopo 6 anni di fidanzamento i due si sono decisi a convolare a nozze. Poco prima della cerimonia Gemma è andata a casa dell’amica per regalarle un album contenente tutte le foto rappresentanti i momenti più belli vissuti durante il programma. Anche Leoluca, emozionatissimo, ha raccontato della madre e del bel rapporto che c’era tra quest’ultima e Paola.

“Paola è arrivata a Torino ad agosto, e mia madre è stata ricoverata in ospedale poco tempo dopo” – racconta l’ex cavaliere per poi aggiungere – “È morta dopo pochi mesi. Quel giorno lì quando se n’è andata Paola era vicino a me e nessun’altra donna avrebbe fatto una cosa del genere“. La Galgani ha raccontato che l’amicizia vissuta con Paola e Leoluca è stata molto importante.

Durante il ricevimento, al momento del lancio del bouquet, si è registrato un piccolo fuoriprogramma, infatti Gemma, nel prendere il bouquet lanciato da Paola, è caduta rovinosamente per terra, generando così un momento di autentica ilarità.