Uomini e Donne: Gemma Galgani ancora in lacrime.

Sono ormai anni che nei pomeriggi di Canale 5 si parla della vita amorosa della dama più chiacchierata del trono over, Gemma Galgani. Questa volta, il corteggiatore si chiama Costabile, un uomo affascinante poco più piccolo di lei.

Tutto ha inizio quando, ormai settimane or sono, Gemma nota Costabile nel parter maschile ed iniziano ad uscire. Sembra che tutto vada a gonfie vele per la coppia, tante emozioni, baci molto passionali ed instensi e poi riaffiorano le solite insicurezze di Gemma. Costabile si fa sentire poco, non lo sente presente quando non si vedono ed ecco che il cavaliere dopo vari confronti decide di chiudere.

In questa ultima registrazione abbiamo visto una Gemma in lacrime, che non si da pace per questa rottura da lei giudicata come palesemente ispiegabile. Ovviamente Maria da la possibilità ad entrambi di uscire e di provare a chiarirsi in modo tale da non avere le solite interruzioni degli opiniosti in studio.

Tornati in studio Costabile afferma di aver spiegato a Gemma quali sono stati i motivi che lo hanno portato a prendere questa decisione, prima su tutte le divergenze caratteriali ma Gemma non sembra ancora soddisfatta. Costabile ribadisce anche in studio che lei non ha colpe, è stata una gran Signora ma che ci sono divergenze caratteriali.

Come al solito, Gemma, non riesce a prendere queste rotture a cuor leggero, abbiamo assistito negli anni a pianti e scene struggenti. Possiamo però anche dire che viene lasciata sempre per i soliti motivi, il suo modo di fare tende ad allontanare gli uomini. Tutti i cavalieri che si sono seduti di fronte a lei hanno lamentato il suo modo troppo pressante e la sua insistenza nel voler ricevere delle attenzioni, che in una fase iniziale sembrano premature. Gemma questa volta avrà capito o sarà l’ennesimo cavaliere che se la da a gambe levate?