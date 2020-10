Uomini e Donne, Gemma come Olivia Newton John. Gianni: "Sei bellissima" e Tina perde le staffe

Oggi, martedì 6 ottobre, a “Uomini e Donne” è stato tempo di sfilata. Le dame hanno dato il meglio di sé grazie al tema “Sono una donna, non sono una santa” che ha permesso di mostrare la loro femminilità e sensualità, lasciando in alcuni casi il parterre maschile senza parole. Così come ha fatto anche Gemma Galgani con la sua sorprendente imitazione di Olivia Newton-John nel film “Grease”.

La Galgani, dall’alto dei suoi 71 anni, ha saputo sorprendere ancora una volta sfilando con giubbotto e pantaloni di pelle, mostrando un fisico davvero invidiabile per la sua età. Con parrucca bionda e tacchi a spillo, Gemma ha fatto la sua entrata trionfale del tutto a suo agio in queste insolite vesti con un sorriso smagliante e finendo per distribuire pop corn agli uomini che la guardavano divertiti e sorpresi.

U&D, Gianni si complimenta con Gemma e Tina perde il controllo

Sono piovuti tantissimi 10 e Gianni, una volta terminata la passerella, non ha potuto fare a meno di complimentarsi con lei e di arrivare a dire: “Prima che entrasse Gemma avevo timore, poi quanto l’ho vista ho pensato mamma mia quanto sta bene, quanto è bella e quanto è brava!“.

Apriti cielo e scatenati tempesta. Tina Cipollari ha perso completamente il controllo e ha iniziato a insultare il suo compagno di banco: “Pezzo di m*rda! Mi fai schifo! Ti voglio ripudiare” facendo il gesto di sputare per terra.

Tutti i cavalieri del parterre hanno apprezzato molto, anche Nicola Vivarelli ha fatto i complimenti a Gemma, così come i tronisti si sono complimentati. L’unico che non ha apprezzato per niente è stato Michele che ha dato come voto 1, attirando su di sé molte critiche. Il tronista Davide ha criticato questa sua votazione e ha commentato con un serafico: “Sei proprio fuori luogo!“.

Gemma, euforica per tutti complimenti ricevuti, è tornata a sedersi tra lo sdegno di Tina che, interrogata da Maria De Filippi su cosa pensasse della sfilata della Galgani, ha commentato con un “Mi fa proprio schifo, nel vero senso della parola!“.