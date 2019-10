Uomini e Donne, Gemma bacia Jean Pierre: la reazione di Maria De Filippi

Il dating show più famoso della televisione è sempre in testa alla classifica riguardo il mondo del gossip; ogni puntata infatti il famoso programma condotto dalla inimitabile Maria De Filippi, appare sempre ricco di sorprese e di colpi di scena, in grado di attirare il pubblico da casa ed in studio; “Uomini e Donne” infatti riesce, con grande ilarità, ad essere sempre una costante irrinunciabile, in termini di share, per la Mediaset.

L’ultima puntata andata in onda nella solita fascia oraria infatti, ha dato conferma di ciò, riuscendo ad essere ancora una volta una puntata ricca di ironia e di sorprese, tanto da far ribaltare anche la conduttrice, seduta sempre sulle scale, divenuto col tempo il suo posto tradizionale dove gestisce le redini della puntata.

La puntata è stata prevalentemente orientata sulle avventure amorose di Ida Platano e Riccardo, ma grande attenzione è stata anche rivolta verso il gioco delle mele che ha visto protagonisti Jean Pierre e Gemma. Il gioco in questione è stato un po’ come la prova del nove per i due amanti, dopo l’uscita di entrambi per le strade della capitale.

Un gioco che, di fatto, appare essere tutto un programma, dove Gemma tenta di approfittare dell’occasione presentata dalla modalità del gioco stesso – che ha molto di romantico – se si conta anche il fatto che il gioco in essere si è tenuto con la base in sottofondo di “Reality” tratto dal film “Il tempo delle mele“.

Gemma, infatti, ha tentato ad ogni modo di baciare sulla bocca il suo cavaliere, e Tina Cipollari ne ha approfittato per innalzare ancora di più la posta in gioco, in quanto è sempre stata una nemica di Gemma.

Tina, infatti, ha tentato di far ripetere il gioco ma questa volta con una mela più piccola, affermando quindi che in realtà Gemma non aspettava altro che questo.

Maria dinnanzi a questa scena non si è trattenuta dalle risate e, di fatto, si è ribaltata sulle scale, provocando un vero scompiglio in studio, tra risate e divertimento.