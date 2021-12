Uomini e Donne finisce in procura, esposto contro il programma

A quanto pare, il programma pomeridiano di Canale 5 rischia la la chiusua. Secondo quanto riporta Dagospia un politico avrebbe fatto un esposto contro il programma, chiedendone la chiusura.

Sono circa 20 anni che nei pomeriggi di Canale 5 va in onda il programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Sono tantissimi gli amori sbocciati in quel programma, e tante sono anche le coppie che poi hanno avuto un futuro fuori. Tantissimi dei protagonisti sono anche diventati famosi. Negli anni, la queen Mary seduta sugli scalini, non è rimasta mai indietro ed ha reso il programma sempre più moderno. Inizialemente i tronisti erano giovani e bellissimi, poi è arrivato anche il trono over, dove persone non più giovanissime potevano cercare l’amore. Con gli anni, sono cambiati anche i volti dei tronisti, abbiamo visto il trono gay ed in quello etero anche ragazzi e ragazze con facce comuni.

La bomba lanciata da Dagospia, riguarda il deputato del Movimento 5 stelle, Antonio Del Monaco che chiederebbe la chiusura del programma perchè sessista e diseducativa. I profili social del politico sono stati presi d’assalto, chiedendogli di ritarare l’esposto. Il politico non ha ancora confermato la notizia.

Quello però di cui siamo certi è che Uomini e Donne gode di un forte appoggio del pubblico. Il programma piace moltissimo, è molto seguito ma negli anni è stato anche duramente attaccato. Ovviamente la speranza di tutti è che tutto questo non avvenga e che il programma tanto amato possa continuare ancora. Sicuramente ha tanto seguito perchè riporta in televisione lo spaccato di vita comune sul corteggiamento.

Anche se spesso tra i corteggiatori ed i tronisti non finisce bene, mette in risalto la realtà delle cose. I comportamenti dei giovani per esempio, oppure di chi è più grande. Gemma Galgani, è la diva del trono over e come tutti avremo notato vive l’amore in maniera molto giovanile. Il porgramma mette alla luce, la realtà dei comportamenti umani che vanno oltre la televisione.

Ci fa conoscere le problematiche giovanili, i cardini maschilisti, insomma negli anni ne abbiamo viste tante e giuste o sbagliate che fossero, erano la semplice realtà.