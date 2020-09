Uomini e Donne, Facundo eliminato dalle troniste: lo sfogo social dell’ex corteggiatore

Nella puntata di “Uomini e Donne” andata in onda ieri 22 settembre, abbiamo assistito all’eliminazione di Facundo, il corteggiatore della tronista Sophie Codegoni. Il ragazzo, dopo vari scontri con l’altra tronista Jessica Antonini, è stato eliminato da entrambe e per questo ha dovuto abbandonare lo studio del programma di Maria De Filippi.

Quest’ultima, visibilmente infastidita dalla reticenza del corteggiatore di alzarsi dalla sedia, ad un certo punto ha sbottato con un infastidito: “Te ne devi andà!“. La ragione principale che ha spinto Sophie a prendere questa decisione, è stato il carattere troppo presuntuoso di Facundo che, soprattutto durante il confronto con Jessica, ha dimostrato di avere poca diplomazia ed è sembrato più interessato ad apparire piuttosto che a corteggiare la sua tronista.

Uomini e Donne, lo sfogo di Facundo

Dopo l’abbandono, l’ex corteggiatore ha affidato ai social uno sfogo che ha fatto capire quanto sia rimasto amareggiato per come si sono messe le cose: “Io sono andato lì per conoscere di più la gente italiana, per socializzare. Io abito qui da un anno. Purtroppo mi sono trovato con questo atteggiamento di quella ragazza (Jessica). Ovviamente persone del genere si possono trovare in Argentina, negli Stati Uniti, in Italia”.

Inizia con queste parole Facundo per poi cercare di far comprendere il suo punto di vista. In pratica il ragazzo ha precisato che ha dovuto rispondere ai vari attacchi, ma lo ha sempre fatto in maniera educata e cercando di mantenere la calma: “Che tu sia uomo o donna, devi affermarti come persona. Se hai una filosofia di vita, falla conoscere al mondo. Le persone parleranno comunque, se fai la cosa giusta o sbagliata che sia. L’importante è che ami la tua vita e fai cose giuste con la gente”.

Nessun pentimento quindi per il suo comportamento, anzi ribadisce ancora una volta che di essere orgoglioso di come ha risposto a Jessica, definendola “quel tipo di persona”. E conclude spronando tutti ad essere persone rispettose, ma comunque sempre ferme sulle proprie filosofie di vita: “Questo ti renderà prezioso”.