Uomini e Donne, Fabrizio Cilli attacca Maria De Filippi: "Mi ha deluso"

La storia di Sirius, uno dei cavalieri del trono over di “Uomini e Donne“, sta facendo molto discutere nelle ultime settimane. Il 26enne ha infatti deciso di corteggiare Gemma Galgani, nonostante tra i due ci siano ben 44 anni di differenza. La dama, nonostante le mille accuse nei suoi confronti, decide di voler dare una chance al ragazzo.

Ma ad oggi in pochi credono alla sincerità di Sirius, e sul web lo accusano di trovarsi negli studi con il solo scopo di avere un po’ di visibilità. Oltre alle presunte voci su una sua possibilità omosessualità, Sirius è iscritto ad una agenzia, e per questo motivo in tanti credono che “Uomini e Donne” potrebbe essere il trampolino di lancio ideale alla sua carriera televisiva.

Le nuove accuse su Sirius e Maria De Filippi

In questi giorni, con alcuni post su Facebook, Fabrizio Cilli, vecchia conoscenza di “Uomini e Donne” grazie alla sua frequentazione con Gemma Galgani, ha voluto parlare di questa vicenda. Ai tempi il cavaliere è stato praticamente escluso dalla trasmissione poiché accusato di essere troppo giovane rispetto alla dama di Torino.

Fabrizio rivela che doveva far parte anche di questa edizione di “Uomini e Donne“: “Vorrei sapere cosa ne pensa Gianni Sperti e lo staff di Maria De Filippi. Manderanno anche al nuovo cavaliere di Gemma bambini sul treno per registrare le conversazioni? Ha proprio ragione Giorgio Manetti. Mi avevano chiamato per corteggiare Giovanna, poi il nulla”.

E successivamente aggiunge: “Mi avevano cacciato perché fingevo…ero troppo giovane allora come stanno le cose? Avevo 42 anni l’anno scorso le regole non valgono per tutti mi sembra. […] Lo so che registrano anche in questi giorni. Loro devono andare avanti e Maria mi ha deluso”. Il riferimento a Sirius sembra chiaro, poiché il ragazzo è stato accettato dalla De Filippi nonostante la sua giovane età.