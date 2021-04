Uomini e Donne, Eugenia esplode in puntata: la reazione del tronista Massimiliano dietro le quinte

Alla corte del tronista Massimiliano Mollicone, il tronista di “Uomini e Donne”, è arrivata la nuova corteggiatrice Federica che, durante una loro esterna, ha commentato l’atteggiamento di Eugenia Rigotti etichettandola come “troppo razionale per la sua età“. Queste parole hanno mandato su tutte le furie la ragazza che in puntata ha avuto una forte reazione.

Eugenia, infatti, si è scagliata contro Federica intimandole di non azzardarsi più a fare commenti sulla sua persona, ma di concentrarsi solo sul tronista per il quale è arrivata, lasciando perdere il percorso delle altre. Molto infastidita, Eugenia non si è trattenuta ed è esplosa contro Federica tirando fuori un lato del suo carattere mai visto prima.

Durante questo scontro, il tronista Massimiliano è apparso molto stupito e a tratti sembrava quasi imbarazzato e dopo la puntata ha commentato l’accaduto dietro le quinte. Nei camerini della trasmissione si è confidato con la redazione, ammettendo che la reazione di Eugenia gli è molto piaciuta e l’ha trovata vera e spontanea.

Le parole di Massimiliano dopo lo scontro tra Eugenia e Federica

Non sospettava l’esistenza di quel lato del suo carattere, ma lo ha apprezzato molto: “Perché un po’ di dubbi me li fai venire se sei sempre carina e cortese“, ha precisato il ragazzo davanti alle telecamere di Witty Tv al termine della puntata. Ricorda poi la scorsa settimana quando c’è stato il bacio con Vanessa Spoto ed Eugenia non aveva avuto nessuna reazione: “Oggi invece si è accesa come una lampadina. Mi dispiace che si sia arrabbiata, ma sono contento di aver visto questo lato“.

La sua reazione gli ha fatto capire l’interesse per lui e questo non può che fargli piacere. Rivela anche di aver pensato di eliminare Federica, ma la sua presenza può creare dinamiche interessanti e aiutarlo a comprendere davvero il suo interesse in quale direzione può andare.