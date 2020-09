Uomini e Donne, esterna tra Nicola Vivarelli e Valentina Autiero: la dama chiarisce la sua posizione

A “Uomini e Donne” avevamo lasciato Valentina Autiero provata per il difficile confronto tra lei e Nicola Vivarelli, il giovane corteggiatore di Gemma Galgani. La dama romana non aveva mai nascosto il suo interesse per il ragazzo, ma allo stesso tempo Nicola non sembrava interessato a iniziare un’eventuale conoscenza con lei.

Dalle ultime anticipazioni sulle registrazioni delle puntate che ancora devono essere trasmesse, era sembrato che la situazione tra loro si stesse evolvendo. Si parlava, infatti, di un’esterna tra i due e l’inizio di una conoscenza. Il web è rimasto molto sorpreso da questa novità, ma ora a parlare è proprio l’Autiero che tiene a precisare alcuni aspetti.

Uomini e Donne, le parole di Valentina Autiero sull’esterna con Nicola Vivarelli

Sul trafficato social Instagram, dove Valentina è molto attiva e presente per i suoi followers, sono comparsi dei commenti che andrebbero a smentire totalmente questa ipotesi: “Ma voi parlate senza sapere, vi rendete conto? Credete alla qualunque”, ha esordito la dama notevolmente infastidita da questa – a quanto pare – fake news.

Continua poi rincarando la dose e ribadendo sempre più ad alta voce quanto la notizia della sua esterna con Vivarelli, alias Sirius, sia del tutto infondata: “Dovreste parlare su argomenti veri, invece non sapete nulla o meglio credete a tutto”, tuona Valentina confermando, invece, il suo caratterino tutto pepe che in molte occasioni è stato anche la causa di molte rotture con i cavalieri di turno.

Al momento non ci sono altre informazioni che possano chiarire meglio la questione, anche se sembra ufficiale la smentita dell’esterna con Nicola. Attendiamo la messa in onda su Canale 5 della prima puntata della nuova stagione di lunedì 7 settembre e solo allora capiremo cosa sia davvero successo con Gemma Galgani e conosceremo i veri motivi che hanno allontanato la dama torinese dal suo giovane corteggiatore.