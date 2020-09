Uomini e Donne, duro scontro tra Gemma e Nicola: Maria De Filippi riprende la Galgani e difende Sirius

A “Uomini e Donne” non ci si annoia mai e anche oggi, martedì 15 settembre, la puntata è stata ricca di scontri e battibecchi. L’entrata in studio di Nicola Vivarelli, il giovane corteggiatore arrivato per Gemma Galgani, ha dato il via ad un acceso e aspro diverbio con la dama torinese. Il ragazzo ha perso la pazienza e ha inveito contro di lei con parole duro mai usate prima.

Nicola ha accusato Gemma di essere stata la causa della fine della loro conoscenza, non dimostrando il benché minimo interesse per portare avanti la loro storia. Al culmine della rabbia, Vivarelli ha usato termini molto forti, definendola “falsa” e urlando contro “Modifica il cervello non le parole“. Gemma ha incassato i colpi e risposto per le rime a queste accuse facendo notare che non è possibile far finire una cosa che nemmeno è iniziata.

Uomini e Donne, duro scontro tra Gemma e Nicola

Poi è passata all’attacco, ribadendo ancora una volta che l’interesse di Nicola nei suoi confronti era soltanto a livello mediatico. La dama torinese ha sostenuto ancora una volta che Sirius voleva solo esibirla come un trofeo, chiedendole di raggiungerlo a Forte dei Marmi per potersi far vedere in giro con lei.

Questo ha scatenato la furia di Vivarelli e la Galgani a questo punto ha tirato in ballo alcune storie di una serata particolarmente allegra che il ragazzo avrebbe pubblicato su Instagram. Gemma definisce “serate piccanti” le uscite in questione e precisa che in compagnia di Nicola e alcuni suoi amici è apparsa anche una ragazza molto provocante e molto bella.

A questo punto Maria De Filippi ha ritenuto opportuno intervenire e spezzare una lancia in favore del ragazzo. Alla padrona di casa non è piaciuto il termine usato da Gemma “piccanti” che, secondo il suo giudizio, farebbe intendere che queste serata potessero avere un intento quasi “org*astico“, afferma la De Filippi, e farebbero passar Nicola per quello che non è.

Gemma allora ritorna sui suoi passi e precisa di non aver mai pensato una cosa del genere e Vivarelli conferma di non avere mai avuto storie con nessuna ragazza durante l’estate. Questa affermazione viene confermata anche da Maria che tiene a precisare di non aver ricevuto alcuna segnalazione che possa mettere in dubbio la condotta di Sirius.