Uomini e Donne, dubbi su Simone e Valentina. Tina Cipollari: "Siete d’accordo"

Simone e Valentina si siedono a centro studio a “Uomini e Donne” e raccontano che la loro conoscenza sta procedendo nel migliore dei modi. Simone dichiara che con Valentina ha un buon feeling e che, al di là dell’aspetto fisico, è molto attratto dalla donna. Tra loro non c’è mai stato un bacio “molto passionale” come dichiarato dal cavaliere.

Maria De Filippi dice a Simone che per lui è arrivata una dama per corteggiarlo ma, a grande sorpresa di tutti, lui decide di non farla entrare dando una sorta di esclusiva a Valentina. A questo punto nello studio si sollevano mille dubbi su di loro. I primi a contestare questa scelta sono gli opinionisti Tina e Gianni.

Uomini e Donne, sospetti di un accordo tra Simone e Valentina

La Cipollari crede che i due siano d’accordo e che abbiano preso accordi fuori dalla trasmissione su come comportarsi in studio. Gianni Sperti appoggia questa tesi e rimarca il fatto che la reazione di Valentina davanti alla scelta di Simone di rifiutare la nuova corteggiatrice, sia stata troppo fredda per non essere già calcolata. Lei conferma che già lo sapeva e che Simone glielo aveva annunciato. E i dubbi non fanno che aumentare.

Entra nella conversazione anche Daniela, la dama che ha avuto una liaison con Simone, e rivela che con lei l’uomo è stato molto focoso tanto da costringerla a scendere dall’auto per evitare che la situazione evolvesse in momenti molto intimi. Quindi si meraviglia come con Valentina non sia ancora successo tutto questo. Simone spiega che i baci di Valentina sono “educati” e quindi ha un approccio diverso rispetto all’altra dama.

Gianni continua a meravigliarsi per il fatto che dopo 6 o 7 uscite tra loro non sia ancora successo nulla, ma Valentina continua a sostenere che la situazione per andare oltre potrebbe essersi anche creata, lei però ha frenato e non ha voluto andare oltre. Vedremo nelle prossime puntate che succederà fra loro.