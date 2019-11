Uomini e Donne: dopo il no ricevuto da Veronica, Alessandro dice la sua

Durante l’ultima registrazione di “Uomini e Donne“, il talk show dei sentimenti, in onda su canale 5 e condotto da Maria De Filippi, il tronista Alessandro Zarino ha sorpreso tutti scegliendo, dopo soli due mesi di trono. La sua scelta è ricaduta sulla corteggiatrice Veronica Burchielli, ma il colpo di scena era dietro l’angolo, dato che lei gli ha rifilato un bel no.

Alessandro è approdato alla corte di Maria De Filippi dopo essere stato tentatore durante l’ultima edizione di “Temptation Island“. Nel reality dei sentimenti, condotto da Filippo Bisciglia, il giovane napoletano aveva instaurato un feeling speciale con Jessica, fidanzata con Andrea. Proprio questo legame portò i due fidanzati a dirsi addio, anche se oggi sembrerebbero essere tornati insieme.

Zarino, una volta sul trono si è avvicinato parecchio alla corteggiatrice Veronica Burchielli, contesa con il suo rivale di trono, Giulio Raselli. Veronica alla fine ha scelto di corteggiare solo Alessandro e durante l’ultima registrazione, dopo una forte lite tra i due, Zarino a sorpresa decide di sceglierla per paura di perderla. La ragazza non credendo a nessuna delle parole che le sono state dette, gli rifila un bel no e Maria De Filippi in tutta risposta la promuove come nuova tronista.

Oggi Alessandro parla e dice la sua in merito al no ricevuto. Attraverso un video diffuso da “WittyTv” esprime tutto il suo dissenso e delusione, asserendo: “Ho seguito solo quello che sentivo. Non volevo perderla e uscire dal programma per conoscerla fuori poteva essere per lei una dimostrazione. Ha preferito un’altra via. Se veramente avesse voluto conoscermi, avrebbe rifiutato“.

Il pensiero potrebbe essere quello di una situazione a parti invertite, ovvero Veronica tronista e Alessandro che scende a corteggiarla, ma in merito a ciò l’ex tronista è stato chiaro: “Cosa posso fare dal momento che lei ha preso questa posizione e che faccio? Come la puoi recuperare più? Non la recuperi, l’ho persa“.

Insomma Alessandro è stato molto diretto, non scenderà a corteggiare Veronica. La sua delusione è palpabile e chissà che non cambi idea. Veronica dal canto suo, potrebbe anche pensare di concedergliela una seconda possibilità qualora il ragazzo cambiasse, appunto, idea. Fatto sta che adesso la rabbia è ancora forte, magari una volta sbollita le cose potrebbero cambiare.