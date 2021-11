Uomini e Donne, Diego rompe il silenzio sulla rottura con Ida

Tutti ricorderemo la scena andata in onda alcuni giorni fa nel programma pomeridiano ‘Uomini e Donne’, di Canale 5. Diego Tavani ed Ida Platano al centro studio, la scelta di uscire insieme, i petali rossi, i baci e poi Diego che ci ripensa. Non era mai successo nel programma che pochissimi minuti dopo la scelta uno dei due ci ripensasse.

Nelle puntate successive abbiamo poi visto che i due concorrenti non sono riusciti a chiarirsi e tutti si sono schierati contro Diego, che prima aveva dichiato amore alla dama e poi si era tirato indietro solo perchè lei aveva voluto chiarirsi con Tina. Diego però ha rotto il silenzio ed ha deciso di rilasciare un’intervista al settimanale ufficiale di Uomini e Donne dove racconta e spiega i motivi che l’hanno portato a fare tutto questo.

“La situazione ci è sfuggita di mano” dice Diego “Mi sono sentito un po’ strumentalizzato, come se il bisogno di parlare con Tina derivasse da quello di evidenziare la sua scelta dopo che, il giorno prima, si era sentita messa in un angolo perché non riusciva a esternare i suoi sentimenti e non mi dava valore. Questo suo enfatizzare la decisione di uscire dal programma mi ha dato un po’ fastidio, perché sembrava avesse fatto tutto per se stessa e non per noi”. Questo era quello che Diego aveva anche spiegato in studio, e dalla faccia di lui alla scelta avevamo già chiaro che non si aspettava questa decisione della Platano.

“La sera prima della scelta io avevo deciso di chiudere con Ida e lei lo sapeva. In puntata mi ero sentito solo, e questo si è sommato a tante altre piccole cose. Come ad esempio il fatto che Armando si fosse avvicinato a lei e le avesse confessato di provare qualcosa, oppure al gesto di un suo fan che l’ha raggiunta in negozio per conoscerla… Tante cose che non ho mai raccontato in studio fino all’ultimo, per molteplici motivi e in particolare perché penso che siano questioni da affrontare in coppia, privatamente”. Con queste parole Diego racconta quali sono stati i motivi che l’hanno portato a fare marcia indietro subito dopo i petali.

Dice di che la sera prima aveva proprio espresso ad Ida la sua idea di chiudere. Commenta anche il rapporto di Ida con Armando. Sicuramente il cavaliere sostiene di non essere stato contento di quell’avvicinamento e che Armando avrebbe detto alla dama di provare qualcosa di più per lei. Ida avrebbe risposto di provare solo amicizia per lui.

Anche questa volta non è andata bene alla povera Ida, che di delusioni in quello studio ne ha avute parecchie.